【千年一遇美少女】威水！橋本環奈新寫真　竟由港產攝影師操刀？

闊別四年，日本少女偶像橋本環奈日前公開了其全新寫真集「NATUREL（自然）」將在明年她20歲生日當天（2月3日）發售的消息。

《NATUREL》以橋本環奈親自加入了主題以及照片的設計製作，並在法國尼斯以及巴黎等地拍攝。呼應寫真集主題「NATUREL（自然）」，本作紀錄了橋本環奈作為「10代」後最純樸自然的模樣。目前寫真集官方Twitter【@HK2_FR】也已經開設，之後估計也會持續公開寫真集照片以及封面等相關訊息，關注橋本環奈的Fans不要錯過！

▼橋本環奈《NATUREL》寫真拍攝花絮，即Click入看女神20歲成人禮前至自然天真一面！▼

1999年出生的橋本環奈，因為一張表演照片在網路上爆紅而被稱為「千年一遇的美少女」、「天使」。人氣水漲船高的她因此接到超多電視廣告以及電視劇的演出機會，從2016年主演電影《水手服與機關槍：畢業》後獲得第40屆日本電影學院獎「新人演員獎」。之後也參與了《春&夏事件簿》、《銀魂2：規矩是為了被打破而存在的》、《齊木楠雄的災難》等電影作品，及《FINAL CUT》、《我是大哥大》等電視劇演出。不僅如此，她也是現在日本綜藝節目《GURU GURU 99》中的「美食冤大頭」（ぐるぐるナインティナイン）環節中的固定班底，在日本影視圈炙手可熱！

▼按圖回顧「千年一遇的美少女」橋本環奈當年爆紅靚相！還有她歷年的影視作品造型▼

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是次為橋本環奈寫真集《NATUREL》操刀的香港攝影師沈平林（Jimmy Ming Shum Facebook） 另外，此書的攝影師是來自香港的「JIMMY MING SHUM」，現居東京的他曾在香港時尚雜誌《Tao Magazine》連載過「東京女孩」專欄，並有豐富的人像攝影經驗。這次為橋本環奈寫真集拍攝，也是日本少見由香港攝影師操刀作品的寫真集。

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】