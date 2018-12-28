盤點9位韓國富二代偶像　始源、防彈少年團還有誰？

最近上映的《大黃蜂》導演Travis Knight，原來是NIKE創辦人的兒子，如果這次票房不好就要接手307億美金的生意。 除了他，大家所熟悉的韓國藝人中，都有不少富二代，家世顯赫，但低調處理，靠自己闖出一片天。

【1】SJ始源

(Instagram@siwonchoi)

說到韓星家世最厲害的，

Super Junior始源敢認第一，

沒有人敢認第二。

他曾被團員在綜藝節目上爆料，

指始源父親是

韓國第2大超市E-Mart的CEO，

E-Mart分店遍佈全國，

可想而知始源家有多有錢。

【2】Nichkhun

（Instagram@khunsta0624）

Nichkhun又名泰國王子，

性格好、型仔、超有錢，

Nichkhun的媽媽

是協和醫藥製藥公司CEO，

一年盈利超過600萬美元，

連他小時候在新西蘭留學的學校，

是英國王儲的母校，

學費高達7萬多港元。

【3】GOT7 Mark

（Instagram@mark_tuan）

GOT 7 Mark在美國洛杉磯出生，

據聞父母親都是有名的商人，

經營房地產和珠寶生意。

Mark的家人在洛杉磯

擁超大豪宅，

游泳池的規模

好比酒店泳池，

連成員都不禁形容

像「博物館」那麼大。

【4】防彈少年團 JIN

（Twitter@BTS_twt）

防彈少年團 JIN

沒有提過父親的職業，

一直以來都只形容他

是朝九晚五的上班族，

是最近才透露父親任職SAMSUNG，

然後被網民發現

是SAMSUNG零件公司的CEO，

難怪JIN全身

散發出貴公子氣息。

【5】Wanna One 賴冠霖

（Instagram@wannaone.official）

Wanna One忙內賴冠霖的爸爸，

是記大望股份的董事長賴德謙，

一直在美商科技公司當主管，

網上消息指賴家的財產估算過億，

雖然非常有錢，

不過年紀少少

就獨自在韓國打拼，

靠努力當上偶像。

【6】EXO Suho

（Instagram@kimjuncotton）

EXO隊長Suho的家人

都從事教育行業，

爸爸畢業於韓國名校，

成均館大學，

現職大學教授。

Suho的家住在江南區鴨鷗亭，

價值高達 20 億韓元，

是SJ始源的鄰居，

可想而知，

這地段是有多貴。

不過Suho沒有靠家人，

自己默默捱過

6 年的練習生生涯，

終於熬到現在一哥的位置。

【7】朴炯植

（Instagram@phs1116）

前ZE:A成員朴炯植，

剛出道時星途不算亮麗，

但仍堅持留在演藝圈，

以為家境窮困？

大錯特錯！

朴炯植爸爸是

韓國BMW理事長。

【8】TWICE子瑜

（Instagram@twicetagram）

TWICE子瑜的媽媽都是位美人，

很大關係可能是因為，

媽媽是首璽格爾醫美診所執行長，

家中開設連鎖醫美診所

，在台中、台南、高雄

各擁 3 間分店，

不當藝人亦可跟着媽媽扮靚。

【9】Gfriend Umji

（Instagram@gfriendofficial）

子瑜媽媽全台擁9 間分店？

Gfriend的Umji更厲害！

Umji的爸爸是牙醫集團社長，

首爾、仁川各有 9 間

連鎖牙科診所，

整個京畿道多達 12 間，

全韓國加起來

一共有 45 間牙科醫院！

Umji從少就讀英教幼稚園，

所以韓國偶像中，

英語是數一數二的好。