盤點9位韓國富二代偶像　始源、防彈少年團還有誰？

最近上映的《大黃蜂》導演Travis Knight，原來是NIKE創辦人的兒子，如果這次票房不好就要接手307億美金的生意。
除了他，大家所熟悉的韓國藝人中，都有不少富二代，家世顯赫，但低調處理，靠自己闖出一片天。
【1】SJ始源
(Instagram@siwonchoi)
說到韓星家世最厲害的，
Super Junior始源敢認第一，
沒有人敢認第二。
他曾被團員在綜藝節目上爆料，
指始源父親是
韓國第2大超市E-Mart的CEO，
E-Mart分店遍佈全國，
可想而知始源家有多有錢。
【2】Nichkhun
（Instagram@khunsta0624）
Nichkhun又名泰國王子，
性格好、型仔、超有錢，
Nichkhun的媽媽
是協和醫藥製藥公司CEO，
一年盈利超過600萬美元，
連他小時候在新西蘭留學的學校，
是英國王儲的母校，
學費高達7萬多港元。
【3】GOT7 Mark
（Instagram@mark_tuan）
GOT 7 Mark在美國洛杉磯出生，
據聞父母親都是有名的商人，
經營房地產和珠寶生意。
Mark的家人在洛杉磯
擁超大豪宅，
游泳池的規模
好比酒店泳池，
連成員都不禁形容
像「博物館」那麼大。
【4】防彈少年團 JIN
（Twitter@BTS_twt）
防彈少年團 JIN
沒有提過父親的職業，
一直以來都只形容他
是朝九晚五的上班族，
是最近才透露父親任職SAMSUNG，
然後被網民發現
是SAMSUNG零件公司的CEO，
難怪JIN全身
散發出貴公子氣息。
【5】Wanna One 賴冠霖
（Instagram@wannaone.official）
Wanna One忙內賴冠霖的爸爸，
是記大望股份的董事長賴德謙，
一直在美商科技公司當主管，
網上消息指賴家的財產估算過億，
雖然非常有錢，
不過年紀少少
就獨自在韓國打拼，
靠努力當上偶像。
【6】EXO Suho
（Instagram@kimjuncotton）
EXO隊長Suho的家人
都從事教育行業，
爸爸畢業於韓國名校，
成均館大學，
現職大學教授。
Suho的家住在江南區鴨鷗亭，
價值高達 20 億韓元，
是SJ始源的鄰居，
可想而知，
這地段是有多貴。
不過Suho沒有靠家人，
自己默默捱過
6 年的練習生生涯，
終於熬到現在一哥的位置。
【7】朴炯植
（Instagram@phs1116）
前ZE:A成員朴炯植，
剛出道時星途不算亮麗，
但仍堅持留在演藝圈，
以為家境窮困？
大錯特錯！
朴炯植爸爸是
韓國BMW理事長。
【8】TWICE子瑜
（Instagram@twicetagram）
TWICE子瑜的媽媽都是位美人，
很大關係可能是因為，
媽媽是首璽格爾醫美診所執行長，
家中開設連鎖醫美診所
，在台中、台南、高雄
各擁 3 間分店，
不當藝人亦可跟着媽媽扮靚。
【9】Gfriend Umji
（Instagram@gfriendofficial）
子瑜媽媽全台擁9 間分店？
Gfriend的Umji更厲害！
Umji的爸爸是牙醫集團社長，
首爾、仁川各有 9 間
連鎖牙科診所，
整個京畿道多達 12 間，
全韓國加起來
一共有 45 間牙科醫院！
Umji從少就讀英教幼稚園，
所以韓國偶像中，
英語是數一數二的好。