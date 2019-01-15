韓妹撞樣BLACKPINK智秀？韓職棒啦啦隊女神逆天長腿

棒球場上除了觀賞精彩球賽，啦啦隊也是球迷心目中的必看嬌點之一！而此次要介紹的也是大有來頭，堪稱韓國職棒人氣第一名、被網友封為國民女神的安智賢！

安智賢除了有著天使一般的臉孔外，還有著魔鬼般的身材，波濤洶湧搭配逆天長腿，甜美與性感兼具的模樣，相信就連世界上最美的女人海倫也要妒忌三分。而平常除了擔任韓國職棒耐克森英雄隊的啦啦隊員之外，棒球賽季結束後也在SK騎士籃球隊及首爾Woori Card排球隊的場邊繼續應援，可謂三棲的啦啦隊大明星！

安智賢（안지현 Facebook）

面對如此火熱的啦啦隊之星，各家媒體雜誌當然也不能錯過這個機會，在去年的一月安智賢曾經登上《MAXIM》的雜誌封面，充滿元氣的模樣，彷彿看了就能夠接收她所帶來的正能量，讓新的一年有一個好的開始。

右為2018年1月《MAXIM》雜誌封面、左為2018年12月《CRAZY GIANT》雜誌封面。（안지현 Facebook）

而在去年的12月，安智賢也曾登上《CRAZY GIANT》雜誌封面，化身為性感可愛的聖誕女郎，為大家帶來濃濃的佳節氣息！如果世界上真的有聖誕老人，那一定是像安智賢這樣的可愛妹子～真希望哪天也可以收到安智賢送的聖誕禮物啊>///<

安智賢（PTT）

話說前面提到安智賢擁有一雙逆天長腿，到底有多逆天哩？無須多言，看圖就知道啦～那比例著實讓人羨慕不已，看看自己的短腿再看看她的，不禁悲從中來…嗚…嗚嗚Q_____Q

安智賢（안지현 Facebook）

即使不在球場上，安智賢的魅力仍然無法擋，散發出來的氣質，讓不認識的人還以為她是哪一個知名女星呢～

安智賢（PTT／안지현IG）

看了這麼多，是不是很想要飛到韓國親眼見證安智賢的魅力呢？話不多說，留個會動的安智賢陪你們，小編要準備去收拾行李啦XD

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】