【Fashion嘅嘢】金銀衣紙着上身成2019潮流？

有網民在facebook「爆笑公社」分享一件衣服，整件造型跟金紙有87%像，讓網友看了直呼：「穿這件走在路上，應該會被燒掉吧！」

流行時尚的設計常會從日常生活中找尋靈感，不過有時候實在是「太貼近」生活了，反而讓人無法理解啊～有網友在爆笑公社分享這件衣服，整件造型跟金紙有87%像，讓網友看了直呼：「穿這件走在路上，應該會被燒掉吧」！但沒想到這種「靈界聯名款」的周邊產品，還不只這一件而已？

設計靈感是「行動式壽金」？

「四方金！拜地基主時可以穿」 「白色部分如果換成淺黃色就更像了」 「是金紙！去廟裡拜拜很有誠意🤣」 「該不會還有出銀色的...」 「不用洗 直接用燒的XDD」 「清明節聯名款」

長袖版本的更還原（●【爆笑公社】●）

其實有點嚇人...

「說真的…有人穿這個在路上我會怕😶」 「農曆七月穿出去會不會自燃啊...」 「設計師後台很硬」 「我好像也在百貨公司看過這件....當時 也嚇了一跳...」 「50%off都沒人敢買啦⋯」 「外國商場看過一堆亂用漢字等東方元素的設計... 奇葩到我都覺得還好老歪他們不懂... lol」

還可以搭配這個包包（●【爆笑公社】●）

也難怪藍白拖、阿嬤買菜包都能變身時尚單品，往好處想～我們在地的東西在外國人看來其實也滿有品味的吧（？）

原來不少人都走在時尚的尖端（●【爆廢公社三館】●）

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】