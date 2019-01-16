文具控妹妹不惜借錢都要買　哥哥：像我這種臭男生是不會懂的

有台灣網民在批踢踢分享到，自己的妹妹有瘋狂買筆的習慣，就算原本的筆沒有用完也沒有斷水，妹妹還是會一直買新的，如果零用錢用光了，還會跟原PO借錢去買筆。有天原PO把妹妹的所有收藏整理出來，忍不住問大家：「像我這種臭男生是不會懂的，有沒有人知道她…

相信大家從小到大多多少少都會有一些收藏的習性，有些東西看到就是覺得不買對不起自己！就有鄉民在批踢踢分享到，自己的妹妹有瘋狂買筆的習慣，就算原本的筆沒有用完也沒有斷水，妹妹還是會一直買新的，如果零用錢用光了，還會跟原PO借錢去買筆。有天原PO把妹妹的所有收藏整理出來，忍不住問大家：「像我這種臭男生是不會懂的，有沒有人知道她在想什麼？」

網：該慶幸收藏筆是很便宜的東西

很多網友都認為原PO對妹妹太嚴苛了啦～～而且比起收藏包啊、鞋啊、化妝品啊，收藏筆真的算是非常經濟實惠了XD

「去文具版看看就覺得還好」 「國高中生正常啊，有購物欲但零用錢又買的起的只有文具，以前小時候超愛收集各種顏色」 「排開來還蠻漂亮的，難怪想收集！」 「筆不是重點，重點是每個人都有收藏的習性，你還該慶幸收藏筆是很便宜的東西」 「你一定沒去過美妝板，化妝品都是成箱成櫃在收集的XD」 「那美妝版光腮紅就幾百顆的人要怎麼辦XD」 「價格不高，也不是擺著不用，給妹妹一點人生娛樂吧！」

買筆超紓壓～

很多文具控也現身說法，表示看到喜歡的新品就是會想收藏，而且買筆是件超紓壓的事情啊～

「文具控加上愛買的人，根本等不及寫到乾就會買，然後新筆又超滑順，就不想用舊的了」 「文具控看覺得還好，而且都是基本款不錯用的，以前我考大學也狂買筆，很紓壓欸」 「文具控覺得還好+1 有時候看到不同顏色／可愛的筆就是會想收集啊！」

網路上也有很多厲害的文具收藏圖，來給大家見識見識什麼是真正的文具控吧！（點圖放大）▼

看完是不是覺得，原po妹妹真的是小巫見大巫啊～所以我說，妹妹的嗜好真的不過分啦～請原po替妹妹保留一點人生樂趣吧！！！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】