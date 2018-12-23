【文具控注意】日本設計師Nendo為斑馬牌操刀　一支不一樣原子筆

斑馬牌（ZEBRA）的原子筆，即使未用過，但總會聽聞過。 大眾印象中的斑馬牌原子筆，相信仍是停留於透明筆杆，顏色頭尾這傳統設計，不過最近品牌卻找來日本設計師Nendo，到底會帶來怎樣的效果？

斑馬牌最常見的原子筆（網上圖片）

雖然現代人用keyboard打字多過揸筆，但這文具仍有其重要的價值。作為日本文具老字號，斑馬牌（ZEBRA）帶來的經典文具實在數之不盡，然而品牌並不滿足於現狀，仍不時帶來新設計，為文具發展推前一步。

Nendo主腦佐藤大（Nendo）

今次斑馬牌找來設計師合作，一是不找，一找就要找最好的，就是日本著名設計工作室Nendo。溫故知新，這由佐藤大（Oki Sato）領導的設計團隊，早已揚名國際，曾替COS設計裝置，在意大利的米蘭設計周中，其展品也是最多人前來排隊朝聖，還有數月前Nendo跟比利時品牌Valerie合作的餐具，將Less is More設計精神巧妙地發揮出來，外型極簡，功能卻極高，難怪贏得一致好評。

單看外表，bLen的確是平平無奇。（ZEBRA）

Nendo為斑馬牌設計的新款自動走珠原子筆，名為bLen。從外表上看，bLen像平平無奇，都不過是一支典型自動原子筆，不過一個好設計並不一定需要翻天覆地，只是將原有的加以改良，令其變得更好有時已足夠有餘。今次Nendo設計bLen「以人為本」的出發點可能大家都聽到悶，可是一比小小的改動，卻大大改善書寫體驗。

對於Nendo設計原子筆說，所有細節都是從日常使用著眼，「比喻說，我們是要設計日常使用的實用汽車，而不是購求速度的跑車。」於是設計師專注研究每日書寫各種曲線的動作，而不是一條平滑直線的觸感，因為他們認這並未能反映用家的真正情況。

筆頂的按鈕比一般原子筆來得寬闊（Nendo）

整個結構也加以改良（ZEBRA）

筆是用手來拿，於是Nendo先從筆杆處著手，在筆尖中加入黃銅重物，使重心降底，於是用家將筆握在手書寫時變得更平穩，「重量令令人感受到紙張的光滑與柔和的觸感，同時又減低書寫時所產生的意外移動。」Nendo解釋道，另外，頂部加置彈彈簧來減少咔噠聲。而更重要的是筆頂的按鈕比一般原子筆來得寬闊，按起來是更易更方便，也充分顯示出顏色、粗幼等規格資料，原來Nendo設計bLen是參考專業繪圖工具，因為這些工具頂部都包含了技術資料，讓人易於識別。

以上種種，可見Nendo對簡單如原子筆的設計也用心良苦，現今難得用筆書寫，觸感比一切多餘裝飾性的設計來得重要。