【文具】豈止「無印良品」揚威海外？日本文具爆紅有原因

近年來，伴隨着“無紙化辦公”的發展以及“平板教學”的普及，文具製造業面臨着巨大的生存危機。話雖如此，目前日本幾家大型文具製造商的銷售額仍然保持堅挺。其背後的原因就在於各大文具公司能順應時代潮流，不斷推出新的發展策略。

迎合消費者需求 推出新產品

在消費者需求日趨多樣化的背景下，各大文具製造商必須以創新性的思維不斷推出新產品。

各大文具製造商不斷推出新產品。（網上圖片）

最為典型的例子要數高性能自動鉛筆的發售。近年來，各大文具公司不斷開發出搭載新技術的自動鉛筆。例如，通過旋轉筆芯，調整筆芯粗細的“KURUTOGA”（三菱鉛筆）；筆芯不易折斷的“ORENZ”（Pentel）等。憑藉1支鉛筆500日元至1000日元的高售價，2016年度自動鉛筆市場規模擴大到155億日元（比上一年度增加3.3%）。

以筆芯不易折斷為賣點的“ORENZ”。（Pentel）

另外，各大文具製造商還推出了與消費者需求相應的文具。例如，日本キングジム推出了面向女性的文具品牌“HITOTOKI”。該系列產品色彩鮮豔外觀可愛，一經發售便一躍成為人氣系列文具，在SNS等社交平臺上引起巨大反響。

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在當前銷售管道不斷增加的背景下，各大文具製造商能否深入思考“消費者需求”，推出與之相適應的 “行銷戰略”，已然成為各大文具製造商今後發展的重要課題。

積極進軍海外市場

各大文具製造商積極開拓海外市場，推動日本文具走向世界。實際上，海外市場銷售額已經成為大型文具製造商的主要收入來源。舉個例子來說，パイロット公司的海外銷售額已經佔據總銷售額的65%；三菱鉛筆的海外市場份額也達到45%左右。

另外，2000年憑藉“CAMPUS NOTE”而聞名海外的KOKUYO進一步加快海外推廣進程，陸續在中國、印度、越南、泰國等地開設工廠和展廳。預計文具製造商的海外推廣工作，將永不止步。

CAMPUS NOTE（網上圖片）

商品開發、流通領域的人才需求大幅增加

例如，因“MONO橡皮擦”聞名的TOMBOW鉛筆公司，目前仍在大量招募市場調查人員和促銷策劃師。另外，其它文具廠商也在大量招募海外營業擔當和包裝設計人員。

當今時代，消費者的需求日趨多樣化。這也要求各大文具製造商在商品企劃和銷售戰略方面多下功夫，推出真正迎合消費者需求的創新性產品。