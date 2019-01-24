【友人抱抱】大學生潮語大挑戰！　「中二病」點解？JW話...

大學生有自己的一套用字，「1999」、「邊間教會」等五花八門，面對這些啜核又搞笑的用字。JW到底識幾多？

大學用語五花八門，

有些啜核得來又搞笑，

十足十現代揭後語，

道曾經都是大學生的JW重回大學，

到中大舉行小型音樂會，

JW更和中大同學打成一片，

不知道她對大學用語認識幾多？



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我們為JW提供了一系列的問題，

包括食雞、中二病、1999、好雷，

着咗、尷尬癌、娘娘、有仙氣、邊間教會，

派狗、糧帽事嘅、666等潮語，

想不到JE認識不少，

連「尷尬癌」、「娘娘」、「有仙氣」等都可以秒答，

反而有些同學不知道「邊間教會」以及「1999」！

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大挑戰之後，

JW笑言潮語是朋友之後的友情見證，

因為只有自己人才聽得明白，

而且她對「娘娘」、「派狗糧」等特別有感覺，

原來她讀大學時，

連她在內一共5個閨蜜，

結果其他四人全部出POOL，

只有她一個日日被餵狗糧，

不過她的朋友都非常識做，

會來個「女生的約會」照顧她的感受，

JW亦指出自己的朋友都是在中學、大學認識的，

是生命中不可缺少的一部份。

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【Opener開Sem應援團】

鄭融、JW、鄭欣宜到大學為一眾大學生開Sem打打氣！

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