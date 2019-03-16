【玩轉旅朋友】9個男生十分浪漫放天燈：下次當然要和女朋友去

說到放天燈，大家都會想起台北的十分，亦是《那些年，我們一起追的女孩》的取景地，如此浪漫的地方，一班朋友去又會是怎樣的氣氛？ 開罐Opener「玩轉旅朋友」第3集，有來自城市大學市場學，Year3學生Ming Lun的分享，3年前的畢業旅行到訪過十分，9個男生放天燈，有甚麼趣事發生？

一人一個旅遊Tips： 往來瑞芳站和十分車站的班次，約1.5小時一班，錯過了就會大大影響行程，所以要拍下列車時間表，回程時就不用追車尾。 或者乘搭795號巴士，可以去到台北市木柵捷運站。

（受訪者提供）

總評 ★★★★★ 放天燈是一個難得的體驗，十分是一個熱門地方，選擇多又便宜，只需約100元台幣，就可以和朋友共同擁有熱血的體驗，是學生絕對可以負擔的活動。

⬇️點撃這裡看Jason的天燈之旅⬇️

城市大學Year3學生Jason，去旅行次數一隻手數得完，雖然沒有特別熱衷旅行，但對他來說旅行是一段關係的見證，一起去過旅行的人，是他想去重視的人。「那一段是值得我去建立和維護的關係，我就會和他去旅行，一起經歷更多。」

例如這次5日4夜的台北之旅，是Jason在公開試後和幾個好友的畢業旅行，亦是他第一次的旅行，其中一天，幾個大男人山長水遠走到十分，為未來許願放天燈。起初朋友決定去放天燈時，Jason表示一點期待都沒有，覺得一群男的放天燈，有點gay，但到現場和朋友放的一剎，反而「嘩」了一聲，那種感動是來自見證着友誼，互相寄望大家的未來能好好地發展。

十分放天燈，去台北一定要去一次。 城市大學Year3學生 Jason

抵玩指數 ★★★★★ 雖然十分偏遠，但這裡是放天燈的勝地，價錢便宜，平均約100元台幣就可以買一個天燈許願，是一個很抵玩的活動。

覓食指數 ★★★★☆ 台灣美食無處不在，十分老大街亦有很多必吃美食，例如「榕樹下米粉湯」和「溜哥燒烤雞翅包飯」，是當地人氣小吃，假日更會大排長龍。

路痴駕馭指數 ★★★☆☆ 台北車站到十分車站，需在瑞芳站轉車，對路痴來說可能有點複雜。不過十分不大，到主要的老街只是一條直路，不要偏離大街即可。

獨遊指數 ★★★☆☆ 一個放天燈勝地，你要忍受街上情侶一對對、朋友一群群，如果自問可以承受孤獨感，十分都是一個值得到訪的地方。

3年過去，Jason和當初的旅伴仍然是好友，但問到會否再次和他們去旅行，Jason支支吾吾的，他說：

和一班男仔去過一次台灣已經足夠，下次去當然要和女朋友去。 城市大學市場學 Year3學生Ming Lun

話雖如此，Jason心中最重視的都是朋友，否則都不會跟他們去旅行，亦不會分享這個經歷。一班男生做一件感性的事，有些人總會覺得「Gay」，Jason初時如是，儘管如此，那一剎熱血和感動蓋過其他雜念，是一件過了好多年仍會拿出來回味的事。