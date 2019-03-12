【玩轉旅朋友】獨遊埃及月餘　科大女生Elsa：網上買火車票靠唔住

埃及，是5大人類文明的發源地，以金字塔、獅身人面像和木乃伊聞名，是一個神秘古老的地方，但內亂不斷，由2014年開始，香港已發出旅遊警示，大眾對埃及的印象由神秘變成危險，獨遊？想都別想。 開罐Opener「玩轉旅朋友」第2集，有來自香港科技大學Year 3的Elsa，在去年暑假陰差陽錯下，一個女生用了1個月時間遊歷埃及，其中的西華沙漠遊，令她最難忘。

一人一個旅遊tips： 要在埃及穿州過省，一定會機會乘搭火車，不過火車售票網主要是阿拉伯文，雖有英文界面，不過翻譯仍有偏差，最安全的做法是親身到車站預訂，雖然麻煩，但好過臨時才發現買不到。

（受訪者提供）

總評 ★★★★☆ 埃及並不是適合「歎」的地方，適合探險型旅行者，不過作為文明發源地之一，是一個值得一生人一次，必需到訪的國家，除了眾所周知的金字塔，埃及仍有很多神秘，未被開發的地方，找個機會一次過看看埃及吧。

⬇️點撃這裡看Elsa的隨性沙漠旅程⬇️

香港科技大學Year 3的Elsa，去年暑假打算經由義工活動到訪埃及，所以出發前沒有做任何準備，就隻身出發，但到埗後才發現「中伏」，先有很多來歷不明的收費，工作地點和內容都跟網上說明有出入，其他先到達的義工都力勸她退出，於是Elsa果斷改變計劃，展開一個人「見步行步」的旅程。

其中，3日2夜的西華沙漠之旅（Siwa），是她取消原來行程，即興參與其他義工的決定，費用每人大約500港幣，包食、包車、包導遊，是一個超值的本地遊選擇。

+ 4 + 3 + 2

抵玩指數 ★★★★★ 埃及物價低，10個多小時的長途巴士只需約10多港元，3日2夜的全包宴沙漠遊都只是大概500港元，可想而知埃及物價之低。一個月的遊歷，Elsa只花了6千多港元。

覓食指數 ★★★☆☆ 在埃及主要吃烤餅、小麥、羊肉、雞肉，亦有飯食，亞洲人不難適應。除此之外，不要以為沙漠「冇啖好食」，他們竟會提供烤雞，用沙熱把雞隻烘熟，味道一點都不差。

路痴駕馭指數 ★★☆☆☆ 要穿州過省，最好的方法就是搭長途巴士，不難找到來往開羅的班次；火車雖是普遍的運輸工具，但網上預訂車票不方便，現場購票又隨時沒有位置，很可能要站出車外；以市內交通來說，最方便是的士，但記得上車前要和司機商議價錢，以保障自己的荷包。

獨遊指數 ★★☆☆☆ 埃及始終有紅色旅遊警示，能互相照應會較好。另外，埃及天氣熱，女生獨遊亦要留意不要穿太短和太露，太緊身亦會引起注意，為保護自己，衣著上要小心。

+ 18 + 17 + 16

很多人說埃及很危險，尤其一個女生，但她從來沒有這個想法，或者是不想這個想法影響自己，Elsa整個月的旅程都要順利愉快：

自己去玩不會想像差的事，因為一想就會令自己更擔心，更不敢起程。 香港科技大學Year 3學生 Elsa

有一次Elsa一個人乘搭過夜巴士，以為埃及的巴士沒甚麼冷氣，只穿了單薄的衣服便上了車，誰知冷氣強度能媲美香港商場，Elsa就抖着身子忍耐。這個時候旁邊的埃及男子傳了一件被子，她心想：「原來埃及的長途巴士服務這麼周到。」於是她安然蓋着被子過了一夜。到下車的時候，Elsa準備把被子交還予車長，旁邊的埃及男子才表示，被子是他「私伙嘢」，這個親切的舉動讓Elsa非常感動。

Elsa一個月來保持着樂觀的信念，相信自己的旅程是美好的，樂觀的她令她遇上樂觀的人，埃及人對她沒有惡意只有友善，很少看到亞洲臉孔的他們對Elsa很好奇，整天要跟她拍照，但恃着她是外國人而欺負她，Elsa就這樣渡過了愉快的一個月。去任何地方都有可能遇上危險，而旅者的心態或多或少會影響旅程的體驗。