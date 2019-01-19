台大學生分享超市偶遇教授　鼻酸經歷感動過萬網民

在超市遇上大學教授，你會不會去打招呼呢？一位台灣大學生，在超市中發現了教授令人鼻酸的另一面，帖文更引來過萬名網民點讚。

大學教授一直給人一種充滿威嚴的感覺

當然亦有平易近人的老師

不過就算性格如何

他們都會給人一種生活美滿的感覺

不過一位台灣大學生

在Dcard中匿名發言

指自已在超市偶遇教授

更發現了他令人鼻酸的另一面

教授也有不為人知，令人鼻酸的另一面。（網絡圖片）

他在帖文中表示

教授身邊有一個小孩

年齡跟大一的他差不多

但是看上去有點發展遲緩

而教授亦一直看著孩子

而孩子看到賣場的東西興奮的不得了

像個單純的孩子拉著教授的手

樓主看到這裡就覺得很鼻酸

沒有跟教授打招呼

樓主表示教授平日的課堂不算太吸引

不過脾氣很好

而且是外國知名大學畢業

給學生一種生活過得很幸福的感覺

沒想到，這看似正面樂觀的教授，竟然背後也有這麼大的負擔

學生更指自己

「突然之間對他感到尊敬

下學期會好好上他的課」

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其他網民看到樓主的經歷

亦開始留言分享

其他網民都留言分享相關經歷。（Dcard截圖）

其他網民都留言分享相關經歷。（Dcard截圖）

但亦有網民指出

其實他們也希望可以像普通人一樣

平平凡凡過日子就好

不需要大家特別的關注

不過亦有網民有不同意見。（Dcard截圖）

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