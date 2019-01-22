撞名又如何？不同年代公廁英文名　Jason、Tiffany、Jayden

正所謂你的名字如何，你的力量也必如何，尤其是英文名。以下這些不同年代的公廁名，例如Jason、Tiffany、Jayden，你身邊一定總有幾個。
（網上圖片）
80年代：【短又簡單, 但成日撞名】
男生：Tom/Tony/Ben/Jack/John/Ken
女生：May/Angel/Amy/Rose/Mary/Sally
不知道為甚麼，
越是長輩的人，
他們的英文名字就越短。
通常都不會超過6個英文字母。
小編認為其實這樣的名字，
反而是最方便的。
公廁又如何？
方便易記才是最重要。
（《愛回家》劇照）
90年代：【神字尾】
男生：Anson/Jackson/Jason/Vincent/Mason/Edison
這個年代的男生，
真的有很多「神」。
甚麼Anson、Jason、Jackson、Edison…
總之你說得出的「son」，
都好像7-11一樣，
總有一間在附近。
可能他們以為改了名字，
就真的可以變成神吧…
（網上圖片）
【日本名】
女生：Yumi/Yuki/Suki/Miki/Yuko/Naomi
還記得中學有一段時間，
很多女同學都改了日文名。
一級總會有兩三個Suki，
幾個Naomi。
其實叫她們名字時，
都真的有少少尷尬，
因為都不知道讀音是否正確。
（《衝上雲霄2》劇照）
00/10後：【又複雜又公廁】
男生：Hayden/Jayden/Kayden
女生：Hailey/Heiley/Eleanor
提到近年最公廁的名字，
一定莫過於他，
不是Holiday而是Jayden。
自從衝上雲霄Cool魔之後，
現在很多小朋友都叫Jayden。
聽一些老師朋友說，
基本上一叫Jayden，
就至起碼有5個會應。
（資料圖片）
萬年長青樹：【英文名界7-11】
男生：Tommy/Kelvin
女生：Christy/Stephanie/Michelle/Tiffany
相信這些名字，
不論是70後還是10後，
都是熱門的候選英文名。
不少網民都指這些名字
簡直是英文名界的便利店，
甚至比便利店更加common：
「一個ocamp起碼有4個Tommy」，
小編中學時，
一班都有3個Tiffany 2個Christy。