撞名又如何？不同年代公廁英文名　Jason、Tiffany、Jayden

正所謂你的名字如何，你的力量也必如何，尤其是英文名。以下這些不同年代的公廁名，例如Jason、Tiffany、Jayden，你身邊一定總有幾個。

（網上圖片）

80年代：【短又簡單, 但成日撞名】 男生：Tom/Tony/Ben/Jack/John/Ken 女生：May/Angel/Amy/Rose/Mary/Sally

不知道為甚麼，

越是長輩的人，

他們的英文名字就越短。

通常都不會超過6個英文字母。

小編認為其實這樣的名字，

反而是最方便的。

公廁又如何？

方便易記才是最重要。

（《愛回家》劇照）

90年代：【神字尾】 男生：Anson/Jackson/Jason/Vincent/Mason/Edison

這個年代的男生，

真的有很多「神」。

甚麼Anson、Jason、Jackson、Edison…

總之你說得出的「son」，

都好像7-11一樣，

總有一間在附近。

可能他們以為改了名字，

就真的可以變成神吧…

（網上圖片）

【日本名】 女生：Yumi/Yuki/Suki/Miki/Yuko/Naomi

還記得中學有一段時間，

很多女同學都改了日文名。

一級總會有兩三個Suki，

幾個Naomi。

其實叫她們名字時，

都真的有少少尷尬，

因為都不知道讀音是否正確。

（《衝上雲霄2》劇照）

00/10後：【又複雜又公廁】 男生：Hayden/Jayden/Kayden 女生：Hailey/Heiley/Eleanor

提到近年最公廁的名字，

一定莫過於他，

不是Holiday而是Jayden。

自從衝上雲霄Cool魔之後，

現在很多小朋友都叫Jayden。

聽一些老師朋友說，

基本上一叫Jayden，

就至起碼有5個會應。

（資料圖片）

萬年長青樹：【英文名界7-11】 男生：Tommy/Kelvin 女生：Christy/Stephanie/Michelle/Tiffany

相信這些名字，

不論是70後還是10後，

都是熱門的候選英文名。

不少網民都指這些名字

簡直是英文名界的便利店，

甚至比便利店更加common：

「一個ocamp起碼有4個Tommy」，

小編中學時，

一班都有3個Tiffany 2個Christy。