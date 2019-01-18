【女生共鳴】學生時代必遇！漏m尷尬8件事　洗裙、收埋M巾

正所謂尷尬事，就算過了十年都還會記得。而女仔最尷尬的事，莫過於漏M…以下學生時代必遇的8件漏m尷尬事，你又有沒有試過？

（《魔女嘉莉》劇照）

1. 拎m巾要收收埋埋

即使不是漏M，

本身在學校要換M巾時的情況，

已經非常尷尬。

為了不讓全班都知道自己生理期，

每次換M巾的時候都一定會遮遮掩掩，

將M巾藏在冷衫裡。

（網上圖片）

2. 用冷衫遮住

漏M這事原本已經非常尷尬，

相信就讀於男女校的你更會有同感。

很多時候女廁與課室的距離永遠都是極長，

不想被男生見到然後指著你笑？

女生們總會有各種方法，

最常用的方法就是用冷衫遮著。

（網上圖片）

3. 要貼牆走

第二個重點，

就是一定一定要貼住牆走。

才能神不知鬼不覺地走到廁所，

換了也沒有人知道。

（《魔女嘉莉》劇照）

4. 大量人幫自己做掩護

有大量frd子的你，

在漏M的時候，

她們就會化身成為你的「女兵」，

總是會「自動波」走在你身後，

替你做掩護。

（《紅粉佳人》劇照）

5. 去校務處免費借

如果剛好沒有帶M巾，

身邊的同學又沒有帶時，

我真係恭喜你呀！

不過幸好校務處長期都有免費M巾供應，

因此沒有帶的時候，

去校務處就對了。

（《藍色珊瑚礁》劇照）

6. 「幫我睇吓後面有冇」

這一句不止是學生時代，

即使是在現在，

每次來月經的時候，

都一定會問朋友這個問題。

（《瑞典洗衣店》劇照）

7. 洗裙極麻煩

要解決染紅的校裙，

唯一的辦法就只有衝去廁所洗校服。

不要以為洗裙很容易，

它又是一樣極考技巧的事：

首先你要整條裙拿起來，

再將後面反去正面，

再放在洗手盤裡洗。

（《撲通撲通LOVE》劇照）

8. 洗吹完仲係有水漬

洗完還要拿去乾手機下面吹乾，

不過就算洗完，

都還會有水漬。

唉，其實女生來月經的時候不但心累，

身也會很累…