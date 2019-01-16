大學生打字用火星文？！10句港式英文拼音大挑戰　測試你識幾多！

香港人的雙語水平向來都不俗，但是總有一些人會用著「另類」的港式拼音與人溝通，例如ngo ho hungry（我好肚餓）、nei duk mei ah（你得未啊）等。《開罐》用這些廣東話拼音，創作了10句大學生常說的語句。你又識讀多少句？

（網上圖片）

【1】入門級

作為不太懂這些「新式語言」的你們，

事實上可能亦曾經在日常生活上用過這些語言。

例如eat ng eat rice（食唔食飯），

me also 5g（我都唔知）。

不過小編認為這些仍可以接受，

至起碼一般人類都看得懂。

例子： 1. This lecture dou ok lah 2. Zhen garn lunch go ng sing k?

（《五億探長雷洛傳》劇照）

【2】港英夾雜

經過小編調查發現，

大部分會使用這種語言的都是「名校生」，

可能因為他們英文較好，

因為在日常溝通的時候都會情不自禁地中英夾雜。

不過幸好有英文幫助，

不然真的會全部看不明白。

例子： 3. Nei dou year 4 lah, ng hai lum ju a0 grad har wah 4. End sem jip lib is seung sik okay?

（圖片來源：learnmandarin）

【3】火星英文

亞洲人的英文其中一個弊病，

就是用單字強行組成一句英語，

雖然看得懂其意思，

但無論在文法還是語法上都大錯特錯。

不過仍是那一句，

睇得明已經夠做。

例子： 5. Just now chut joh grade, quick go see! 6. This prof real is killer, u better siu sum

（網上圖片）

【4】全拼音

香港人除了說話多懶音，

連打字都零舍懶過人，

當你不想打中文，

又不想打英文的時候，

這些港式拼音就因而誕生了。

然而打或看這些拼音的時間

相信比一般閱讀普通中英文為長，

每次都要每個字跟著讀出來，

才明白意思…

例子： 7. Din sik meh? Tam jai ding gut bin? 8. Ngo geen dou narm sun dem gun beat, ho lun ying cls 9. Nei seung this sem gwo 3 ding chut pool sin 10. Nei zi chin mai wah seung do new pt, my frd arm arm told me kui find gun ppl, go tgt oj ng oj?

正確答案：

1. 呢個Lecture都ok啦。

2. 陣間Lunch去唔去唱K？

3. 你都Year 4啦，唔係諗住A0 Grad吓話。

4. 完Sem摺拉是常識 Okay？

5. 啱啱出咗Grade，快啲去睇！

6. 呢個Professor真係Killer，你要小心啲。

7. 夜晚食咩？譚仔定吉邊？

8. 我見到男神Dem緊Beat，好L型痴L線。

9. 你想呢個Sem過3定出Pool先？

10. 你之前咪話想做新Part Time，我朋友同我講佢搵緊人，一齊去好唔好？