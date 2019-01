大學生打字用火星文？！10句港式英文拼音大挑戰　測試你識幾多！

【1】入門級

作為不太懂這些「新式語言」的你們,

事實上可能亦曾經在日常生活上用過這些語言。

例如eat ng eat rice(食唔食飯),

me also 5g(我都唔知)。

不過小編認為這些仍可以接受,

至起碼一般人類都看得懂。

1. This lecture dou ok lah

【2】港英夾雜

經過小編調查發現,

大部分會使用這種語言的都是「名校生」,

可能因為他們英文較好,

因為在日常溝通的時候都會情不自禁地中英夾雜。

不過幸好有英文幫助,

不然真的會全部看不明白。

4. End sem jip lib is seung sik okay?

【3】火星英文

亞洲人的英文其中一個弊病,

就是用單字強行組成一句英語,

雖然看得懂其意思,

但無論在文法還是語法上都大錯特錯。

不過仍是那一句,

睇得明已經夠做。

例子:

5. Just now chut joh grade, quick go see!

6. This prof real is killer, u better siu sum