外科醫護食蛋卷將包裝「開膛剖肚」　護理長勸：放下職業病

平常吃餅乾，很多人都是二說不說直接撕開後，用手伸進開口拿，但沒想到吃個零食也可以顯現職業病？有位網友在社團分享，在醫院吃餅乾的時候看到護理長寫字條提醒，超專業的「開盒包裝」讓很多人大笑，直呼外科人才懂！

拆餅乾能不能把職業病暫時忘記一下？

普通人都是開個小口，把包裝盒拉出來直接吃，沒想到在醫院外科工作的人連餅乾都要「開膛剖肚」，還用夾子夾好，這麼特別的開法沒在醫院上班還真的不知道啊～

醫院外科部拆餅乾包裝被嘲職業病發（爆笑公社）

「我看了兩分鐘終於看懂，很專業！別人沒有的～」、「第一次看人這樣開還夾住XDD」、「為了更看清楚裡面的東西吧，可以弄成這樣也真的很有趣」

外科人秒懂的習慣

「完全專業啊」、「這是胸腔還是腹腔？還固定的真好」、「用燕尾夾把割開的包裝紙固定在兩側，這就是手術切開後拉勾（固定開口處）」、「對不起我狂笑，當成在開腹嗎XDDD」、「吃餅乾跟開膛手術一樣～」、「我有的時候真的也會這樣，而且邊邊還要弄得非常完整」、「拿完怎麼沒縫合再走？」、「讓我想到戴着手套，舉起雙手...然後吃餅乾」

這樣講一定還是有人不懂，於是有網友直接跳出來幫大家解答差別啦～

一般人拆餅乾 1.拆封口 2.拉出餅盒 3.拿捲心酥吃。 外科拆餅乾 1.取剪，中間切開 2.以鉗...喔...夾子夾住，固定手術野...是拿取位置 3.拿捲心酥吃 4.吃完，記得縫合啊～還要記得回診，拿包新的來

大部分人都會將餅乾撕開一個口，拉出包裝盒直接吃 （IG／爆笑公社）

其實這樣更容易吃

吃個餅乾竟然還需要那麼多步驟😂不愧是經歷過大風大浪的外科人啊，其實很多網友也認為比起一般的餅乾開法，這樣子更容易拿，也不會把手弄得油油髒髒的，真的超級方便！

「拿起來超方便」、「我也會這樣開欸，這樣盒底的餅乾屑才不會掉出來…」、「不是啊這樣真的很方便拿」、「這樣很好啊～手背就不會髒了耶 XD」、「很乾淨的處理方式，雖然看起來比較麻煩」

吃這種要把包裝盒拉出來的餅乾，最大的困擾就是常常拉一個太外面就放不回去，外科的開法就剛好解決這個問題啦，不過也因為餅乾盒全部打開，沒有快點吃完就會軟掉，所以建議還是人多可以分食的時候再用這種拆法喔～

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】