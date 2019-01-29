求婚大作戰、流星花園　盤點6套被瘋狂翻拍的劇集　

由王大陸和林允主演的大陸版《惡作劇之吻》電影，於今天推出了最新的預告片。事實上除了金庸系列之外，《惡作劇之吻》也是其中一套老是被翻拍的電視劇，以下6套也是不斷的被瘋狂翻拍的劇集，你一定有看過！

命中注定我愛你：3次（台灣：1 韓國：1 泰國：1）

這套劇一定是少女們最愛的台劇之一，《命中注定我愛你》原本是由台灣三立電視台製作的。台灣偶像劇的劇情不外乎是窮家女愛上多金總裁，這套劇的故事情節也大概一樣。但當時一推出，卻成為當年最受歡迎的電視劇之一。其後被翻拍成韓國及泰國的版本，但小編個人認為，還是阮經天和陳喬恩的版本最原汁原味。

（《命中注定我愛你》劇照）

+ 2

原來是美男：3次（韓國：1 日本：1 台灣：1）

韓劇於近十年來都非常受歡迎，其中這套2009年播出的《原來是美男》，也是一套經典作。以樂隊為主題的劇情，更找了樂隊偶像CNBLUE和FTIsland的鄭容和及李洪基出演。而主演的張根碩及朴信惠，更是現時韓劇的中流砥柱。但大部分的翻拍都會被批評是「毀原著」，這套也不例外。即使是一向高評價的日劇，都被人批評選角出事。

（《原來是美男》劇照）

+ 2

求婚大作戰：4次（日本：1 台灣：1 韓國：1 中國：1）

被喻為日劇神作的《求婚大作戰》，一直都是人們口中不能超越。無論由選角、劇情、場景還是主題曲，都是無瑕可擊的。因為每次被翻拍的時候總是逃不過「被踩」，尤其是近年的大陸版，更是被狠批「完全崩壞」。

（《求婚大作戰》劇照）

+ 3 + 2

花樣少年少女：4次（日本：2 台灣：1 韓國：1）

雖然它原本是日本漫畫，但第一個翻拍的國家並不是日本，反而是台灣。當時更找來人氣團體飛輪海的吳尊及汪東城，以及S.H.E的Ella主演，可以說是台劇經典中的經典。其後日本和韓國都有再次翻拍，風評亦不俗。不同版本都有不同的捧場客，是為數不多每套都有好評的劇集。

（《花樣少年少女》劇照）

+ 4 + 3 + 2

流星花園：6次（中國：2 日本：3 韓國：1 台灣：1）

一說起《流星花園》，大家第一時間一定會想起F4版本的台劇。但事實上早在1995年日本已經翻拍過電影版。但最為人熟悉的都是台日韓的電視劇版，近年日本及大陸亦有再次找人新人翻拍，意外地受不少少女歡迎。

（《流星花園》）劇照

+ 8 + 7 + 6

惡作劇之吻：7次（日本：2 台灣：2 韓國：1 泰國：1 中國：1）

被翻拍過最多次的，絕對是有一定的知名度的神劇。《惡作劇之吻》是一套陪伴了少女走過中學階段的台劇。即使直到現在，直樹和湘琴仍是大家心目中的理想情侶。不過最一開始拍的總是佔優，其後的仍是被批評。

（《惡作劇之吻》）劇照