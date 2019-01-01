2018Billboard冠軍單曲回顧　「他」的歌竟然佔據榜首超過半年？

2018終於完結，今年的歐美樂壇同樣話題不斷！先有Drake佔據榜首超過半年，引發「Kiki's Challenge」等熱話。又有小巨肺Ariana Grande憑歌寄意向前度道謝，空降榜單冠軍。《開罐Opener》陪你回顧2018年Billboard Hot 100單曲榜的12首冠軍單曲，原來2018年我們都在聽這些歌！

【1】<Perfect> -

Ed Sheeran,Beyoncé

Ed Sheeran的專輯<Devide>好評不斷，

熱潮更從2017年延續到2018年。

本為獨唱的歌曲<Perfect>

找來「Queen Bey」合唱，

二人號召力驚人。

如果將2017年末的數據計算在內，

<Perfect>已經連續6周霸佔第1位，

更是今年唯一的慢板抒情冠軍單曲！

二人直至2018年12月2號的Global Citizen Festival才首次公開合唱，彌足珍貴！（YouTube:Global Citizen）

【2】<Havana> -

Camila Cabello feat. Young Thug

「單飛比較紅」這句話，

絕對能夠形容Camila Cabello。

這位古巴女孩自從在組合

Fifth Harmony單飛後便越來越紅。

持續推出個人作品的她，

今年推出首張個人專輯。

以家鄉古巴首都Havana來命名的

主打歌便榮登Billboard冠軍。

以出道專輯來說成績相當彪炳！

Camila今年憑<Havana>一曲紅透半邊天，幾乎去到哪兒都會聽到「Havana ooh na-na」。（視覺中國）

【3】<God's Plan> - Drake

如果說2018年是「Drake's Year」，

相信所有人都沒有異議。

這位加拿大嘻哈天王

今年幾乎橫掃全球榜單，

更在Billboard雄踞冠軍長達11個星期。

但此曲卻被指涉嫌抄襲

地下說唱歌手PFV的單曲<Play for Keeps>，

PFV更發佈影片比較兩首歌的旋律。

雖然有抄襲嫌疑，

但此曲聲勢仍然如城牆般難以攻陷！

Drake將自己過往的捐贈行動剪成MV，並在MV開頭指MV預算是996,931.90美元，表示這位加拿大Hip Hop天王已捐贈將近百萬美元幫助弱小。（YouTube: Drake）

【4】<Nice for What> - Drake

你沒看錯又是他！

打敗<God's Plan>11連的便是Drake本人。

這首歌採樣了傳奇女歌手Lauryn Hill*

1998年發行的名曲<Ex-Factor>，

Lauryn Hill更將這首歌再Remix

並在個人音樂會上表演！

Drakeg更找來16位荷里活女星拍攝MV，

當中更包括Marvel電影《黑豹》中

飾演舒莉公主的Letitia Wright！

Drake找來16位荷里活女星拍攝MV， 當中更包括Marvel電影《黑豹》中 飾演舒莉公主的Letitia Wright。（YouTube: Drake）

【5】<This is America> -

Childish Gambino

Childish Gambino憑這首話題作

打破Drake的強勢壟斷。

向來關注社會議題的他，

在MV及歌曲中大肆諷刺美國的

槍支管制、種族歧視等問題。

MV有不少畫面都蘊含寓意，

引發網民爭相解讀其中彩蛋，

成為今年最具話題性的MV。

MV隱藏無數隱喻，例如一開頭Childish Gambino開槍殺人的古怪姿勢，其實是在模仿Jim Crow這個19世紀街頭表演角色，是一個由白人把臉塗黑、並以各種歧視刻板印象詮釋黑人族群的經典角色。

【6】<Psycho> -

Post Malone feat Ty Dolla

Post Malone絕對是「95後」

最紅的歌手之一。

雖然不時被外界指責他不懂Hip Hop，

但向來風格多變的他，

其實亦從未把自己定型為嘻哈歌手。

年僅23歲已經出道3年的他，

上年憑<Rockstar>雄霸8周冠軍後，

今年推出<Psycho>亦成功登頂。

Post Malone表情豐富，素來有「行走的表情包」稱號，在今年的全美音樂獎亦收穫2獎。（視覺中國）

【7】<Sad!> - XXXTentacion

於今年遭槍擊逝世的XXXTentacion，

年僅20歲便英年早逝。

過往曾因虐打女友等行為

而身陷各種法律指控的他，

在改過自新後利用音樂傳播正能量。

更推動「The Helping Hands Challenge」

呼籲圈內同僚進行慈善活動，

獲得不少圈內饒舌歌手的尊敬。

X去世後不少大牌Rapper

如Kanye West, Pusha T, Gucci Mane等

紛紛公開向他致敬。

此曲在其死後從第52位爬升至第1位，

成為他第一首亦是最後一首冠軍單曲。

不少大牌Rapper如Kanye West, Pusha T, Gucci Mane等紛紛在X逝世公開向他致敬表示婉惜。（視覺中國）

【8】<I Like It> -

Cardi B, Bad Bunny, J Balvin

上年憑一首<Bodak Yellow>，

令Cardi B一炮而紅，

更成為自1998年繼Lauryn Hill後

首位女Rapper獨自

奪得Billboard冠軍單曲。

今年再憑這首充滿拉丁風情的

雙語（英文+西班牙文）單曲奪冠，

成為史上擁有最多冠單的女Rapper。

向來勤力的她當時正值懷孕時期

但仍挺著肚子上場拍攝MV，

看來當時尚未出生的女兒Kulture

相當「好腳頭」呢！

素來與Nicki Minaj傳出不和的Cardi B，今年正式與對方撕破臉在派對上大打出手，令二人處於輿論風口浪尖上。儘管如此Cardi B的高人氣仍然未有破滅。（視覺中國）

【9】<In My Feelings> - Drake

今年老是常出現的Drake，

再憑此曲蟬連10周冠軍。

歌詞「Kiki do you love me」成為亮點，

引發網民爭相猜測誰是Kiki。

有指是緋聞女友Kyanna Barber，

亦有指是他年少時的戀愛對象Keshia Chante。

但最言之鑿鑿的說法便是Drake是在致敬

天王Jay-Z的單曲<Excuse Me Miss>。

因為此曲MV中曾出現過名叫Kiki的女生

向Jay-Z傳送煽情短訊的情節，

而Jay-Z的答覆則是「You riding?」



此外有網絡紅人為此曲自創舞蹈，

更衍生出舞蹈挑戰－「Kiki’s Challenge」

不少名人如Will Smith都跟風跳舞，

成為一時熱話！

有指Kiki這個人名是在致敬天王Jay-Z的單曲<Excuse Me Miss>。 因為MV中曾出現過名叫Kiki的女生向Jay-Z傳送煽情短訊， 而Jay-Z的答覆則是「You riding?」。

【10】<Girls Like You> -

Maroon 5 feat. Cardi B

在嘻哈佔據排行榜的情況下，

Maroon 5憑此曲殺出血路，

更蟬連冠軍長達7周。

最矚目的便是Maroon5為此曲MV

找來超多女性猛人，

如神奇女俠Gal Gadot和名嘴Ellen DeGeneres，

還有之前鬧得沸沸揚揚的

體操教練性侵醜聞的女受害者，

最後​更有Adam的老婆女兒現身撐場！

不但宣揚不同種族女性的自信美，

更聲援#MeToo運動。

不少名人獲邀出演Girls Like You MV。（YouTube: Maroon 5）

MV最後有Adam一家三口的溫馨場面。（YouTube: Maroon 5）

【11】<Thank You, Next> -

Ariana Grande

小天后Ariana Grande近年可謂波折重重。

先是英國演唱會遭到恐襲，

前男友Mac Miller又服藥過量逝世，

再與未婚夫分手解除婚約。

經歷眾多風波的她，

用音樂記錄自己這段日子的成長。

更在新曲向一眾前男友點名表示謝意，

令人感嘆她的胸襟和成熟。

一推出隨即空降榜單冠軍，

成為第14位擁有空降冠軍單曲的女歌手。

<Thank You, Next>MV重現電影Mean Girls的經典聖誕表演場景。

【12】Sicko Mode -

Travis Scott feat. Drake

雖然大家認識Travis的契機，

可能是他與Kylie Jenner的戀情。

其實Travis Scott師承

Hip Hop巨頭T.I與Kanye West。

以製作人身份出道的他，

今年推出的新專輯<Astroworld>

獲英國獨立報樂評盛讚，

認為其專輯理念比同行領先了幾光年。

而<Sicko Mode>由三段不同音樂組成，

但卻形成和諧一致的音樂氣氛。

上榜17週終於力壓Ariana奪得第一位，

成為Travis Scott第一首冠軍單曲。

推出專輯前夕更喜添千金Stormi，

今年可說是家庭事業兩得意。