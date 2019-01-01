2018Billboard冠軍單曲回顧　「他」的歌竟然佔據榜首超過半年？

2018終於完結，今年的歐美樂壇同樣話題不斷！先有Drake佔據榜首超過半年，引發「Kiki's Challenge」等熱話。又有小巨肺Ariana Grande憑歌寄意向前度道謝，空降榜單冠軍。《開罐Opener》陪你回顧2018年Billboard Hot 100單曲榜的12首冠軍單曲，原來2018年我們都在聽這些歌！
【1】<Perfect> -
Ed Sheeran,Beyoncé
Ed Sheeran的專輯<Devide>好評不斷，
熱潮更從2017年延續到2018年。
本為獨唱的歌曲<Perfect>
找來「Queen Bey」合唱，
二人號召力驚人。
如果將2017年末的數據計算在內，
<Perfect>已經連續6周霸佔第1位，
更是今年唯一的慢板抒情冠軍單曲！
二人直至2018年12月2號的Global Citizen Festival才首次公開合唱，彌足珍貴！（YouTube:Global Citizen）
【2】<Havana> -
Camila Cabello feat. Young Thug
「單飛比較紅」這句話，
絕對能夠形容Camila Cabello。
這位古巴女孩自從在組合
Fifth Harmony單飛後便越來越紅。
持續推出個人作品的她，
今年推出首張個人專輯。
以家鄉古巴首都Havana來命名的
主打歌便榮登Billboard冠軍。
以出道專輯來說成績相當彪炳！
Camila今年憑<Havana>一曲紅透半邊天，幾乎去到哪兒都會聽到「Havana ooh na-na」。（視覺中國）
【3】<God's Plan> - Drake
如果說2018年是「Drake's Year」，
相信所有人都沒有異議。
這位加拿大嘻哈天王
今年幾乎橫掃全球榜單，
更在Billboard雄踞冠軍長達11個星期。
但此曲卻被指涉嫌抄襲
地下說唱歌手PFV的單曲<Play for Keeps>，
PFV更發佈影片比較兩首歌的旋律。
雖然有抄襲嫌疑，
但此曲聲勢仍然如城牆般難以攻陷！
Drake將自己過往的捐贈行動剪成MV，並在MV開頭指MV預算是996,931.90美元，表示這位加拿大Hip Hop天王已捐贈將近百萬美元幫助弱小。（YouTube: Drake）
【4】<Nice for What> - Drake
你沒看錯又是他！
打敗<God's Plan>11連的便是Drake本人。
這首歌採樣了傳奇女歌手Lauryn Hill*
1998年發行的名曲<Ex-Factor>，
Lauryn Hill更將這首歌再Remix
並在個人音樂會上表演！
Drakeg更找來16位荷里活女星拍攝MV，
當中更包括Marvel電影《黑豹》中
飾演舒莉公主的Letitia Wright！
Drake找來16位荷里活女星拍攝MV， 當中更包括Marvel電影《黑豹》中 飾演舒莉公主的Letitia Wright。（YouTube: Drake）
【5】<This is America> -
Childish Gambino
Childish Gambino憑這首話題作
打破Drake的強勢壟斷。
向來關注社會議題的他，
在MV及歌曲中大肆諷刺美國的
槍支管制、種族歧視等問題。
MV有不少畫面都蘊含寓意，
引發網民爭相解讀其中彩蛋，
成為今年最具話題性的MV。
MV隱藏無數隱喻，例如一開頭Childish Gambino開槍殺人的古怪姿勢，其實是在模仿Jim Crow這個19世紀街頭表演角色，是一個由白人把臉塗黑、並以各種歧視刻板印象詮釋黑人族群的經典角色。
【6】<Psycho> -
Post Malone feat Ty Dolla
Post Malone絕對是「95後」
最紅的歌手之一。
雖然不時被外界指責他不懂Hip Hop，
但向來風格多變的他，
其實亦從未把自己定型為嘻哈歌手。
年僅23歲已經出道3年的他，
上年憑<Rockstar>雄霸8周冠軍後，
今年推出<Psycho>亦成功登頂。
Post Malone表情豐富，素來有「行走的表情包」稱號，在今年的全美音樂獎亦收穫2獎。（視覺中國）
【7】<Sad!> - XXXTentacion
於今年遭槍擊逝世的XXXTentacion，
年僅20歲便英年早逝。
過往曾因虐打女友等行為
而身陷各種法律指控的他，
在改過自新後利用音樂傳播正能量。
更推動「The Helping Hands Challenge」
呼籲圈內同僚進行慈善活動，
獲得不少圈內饒舌歌手的尊敬。
X去世後不少大牌Rapper
如Kanye West, Pusha T, Gucci Mane等
紛紛公開向他致敬。
此曲在其死後從第52位爬升至第1位，
成為他第一首亦是最後一首冠軍單曲。
不少大牌Rapper如Kanye West, Pusha T, Gucci Mane等紛紛在X逝世公開向他致敬表示婉惜。（視覺中國）
【8】<I Like It> -
Cardi B, Bad Bunny, J Balvin
上年憑一首<Bodak Yellow>，
令Cardi B一炮而紅，
更成為自1998年繼Lauryn Hill後
首位女Rapper獨自
奪得Billboard冠軍單曲。
今年再憑這首充滿拉丁風情的
雙語（英文+西班牙文）單曲奪冠，
成為史上擁有最多冠單的女Rapper。
向來勤力的她當時正值懷孕時期
但仍挺著肚子上場拍攝MV，
看來當時尚未出生的女兒Kulture
相當「好腳頭」呢！
素來與Nicki Minaj傳出不和的Cardi B，今年正式與對方撕破臉在派對上大打出手，令二人處於輿論風口浪尖上。儘管如此Cardi B的高人氣仍然未有破滅。（視覺中國）
【9】<In My Feelings> - Drake
今年老是常出現的Drake，
再憑此曲蟬連10周冠軍。
歌詞「Kiki do you love me」成為亮點，
引發網民爭相猜測誰是Kiki。
有指是緋聞女友Kyanna Barber，
亦有指是他年少時的戀愛對象Keshia Chante。
但最言之鑿鑿的說法便是Drake是在致敬
天王Jay-Z的單曲<Excuse Me Miss>。
因為此曲MV中曾出現過名叫Kiki的女生
向Jay-Z傳送煽情短訊的情節，
而Jay-Z的答覆則是「You riding?」
此外有網絡紅人為此曲自創舞蹈，
更衍生出舞蹈挑戰－「Kiki’s Challenge」
不少名人如Will Smith都跟風跳舞，
成為一時熱話！
有指Kiki這個人名是在致敬天王Jay-Z的單曲<Excuse Me Miss>。 因為MV中曾出現過名叫Kiki的女生向Jay-Z傳送煽情短訊， 而Jay-Z的答覆則是「You riding?」。
【10】<Girls Like You> -
Maroon 5 feat. Cardi B
在嘻哈佔據排行榜的情況下，
Maroon 5憑此曲殺出血路，
更蟬連冠軍長達7周。
最矚目的便是Maroon5為此曲MV
找來超多女性猛人，
如神奇女俠Gal Gadot和名嘴Ellen DeGeneres，
還有之前鬧得沸沸揚揚的
體操教練性侵醜聞的女受害者，
最後更有Adam的老婆女兒現身撐場！
不但宣揚不同種族女性的自信美，
更聲援#MeToo運動。
不少名人獲邀出演Girls Like You MV。（YouTube: Maroon 5）
MV最後有Adam一家三口的溫馨場面。（YouTube: Maroon 5）
【11】<Thank You, Next> -
Ariana Grande
小天后Ariana Grande近年可謂波折重重。
先是英國演唱會遭到恐襲，
前男友Mac Miller又服藥過量逝世，
再與未婚夫分手解除婚約。
經歷眾多風波的她，
用音樂記錄自己這段日子的成長。
更在新曲向一眾前男友點名表示謝意，
令人感嘆她的胸襟和成熟。
一推出隨即空降榜單冠軍，
成為第14位擁有空降冠軍單曲的女歌手。
<Thank You, Next>MV重現電影Mean Girls的經典聖誕表演場景。
【12】Sicko Mode -
Travis Scott feat. Drake
雖然大家認識Travis的契機，
可能是他與Kylie Jenner的戀情。
其實Travis Scott師承
Hip Hop巨頭T.I與Kanye West。
以製作人身份出道的他，
今年推出的新專輯<Astroworld>
獲英國獨立報樂評盛讚，
認為其專輯理念比同行領先了幾光年。
而<Sicko Mode>由三段不同音樂組成，
但卻形成和諧一致的音樂氣氛。
上榜17週終於力壓Ariana奪得第一位，
成為Travis Scott第一首冠軍單曲。
推出專輯前夕更喜添千金Stormi，
今年可說是家庭事業兩得意。
Travis Scott今年推出專輯前夕更喜添千金Stormi， 可說是家庭事業兩得意。（Instagram@kyliejenner）