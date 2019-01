2018Billboard冠軍單曲回顧　「他」的歌竟然佔據榜首超過半年？

2018終於完結,今年的歐美樂壇同樣話題不斷!先有Drake佔據榜首超過半年,引發「Kiki's Challenge」等熱話。又有小巨肺Ariana Grande憑歌寄意向前度道謝,空降榜單冠軍。《開罐Opener》陪你回顧2018年Billboard Hot 100單曲榜的12首冠軍單曲,原來2018年我們都在聽這些歌!

【1】<Perfect> -

Ed Sheeran,Beyoncé

Ed Sheeran的專輯<Devide>好評不斷,

熱潮更從2017年延續到2018年。

本為獨唱的歌曲<Perfect>

找來「Queen Bey」合唱,

二人號召力驚人。

如果將2017年末的數據計算在內,

<Perfect>已經連續6周霸佔第1位,

更是今年唯一的慢板抒情冠軍單曲!

二人直至2018年12月2號的Global Citizen Festival才首次公開合唱,彌足珍貴!(YouTube:Global Citizen)

【2】<Havana> -

Camila Cabello feat. Young Thug

「單飛比較紅」這句話,

絕對能夠形容Camila Cabello。

這位古巴女孩自從在組合

Fifth Harmony單飛後便越來越紅。

持續推出個人作品的她,

今年推出首張個人專輯。

以家鄉古巴首都Havana來命名的

主打歌便榮登Billboard冠軍。

以出道專輯來說成績相當彪炳!

Camila今年憑<Havana>一曲紅透半邊天,幾乎去到哪兒都會聽到「Havana ooh na-na」。(視覺中國)

【3】<God's Plan> - Drake

如果說2018年是「Drake's Year」,

相信所有人都沒有異議。

這位加拿大嘻哈天王

今年幾乎橫掃全球榜單,

更在Billboard雄踞冠軍長達11個星期。

但此曲卻被指涉嫌抄襲

地下說唱歌手PFV的單曲<Play for Keeps>,

PFV更發佈影片比較兩首歌的旋律。

雖然有抄襲嫌疑,

但此曲聲勢仍然如城牆般難以攻陷!

Drake將自己過往的捐贈行動剪成MV,並在MV開頭指MV預算是996,931.90美元,表示這位加拿大Hip Hop天王已捐贈將近百萬美元幫助弱小。(YouTube: Drake)

【4】<Nice for What> - Drake

你沒看錯又是他!

打敗<God's Plan>11連的便是Drake本人。

這首歌採樣了傳奇女歌手Lauryn Hill*

1998年發行的名曲<Ex-Factor>,

Lauryn Hill更將這首歌再Remix

並在個人音樂會上表演!

Drakeg更找來16位荷里活女星拍攝MV,

當中更包括Marvel電影《黑豹》中

飾演舒莉公主的Letitia Wright!

Drake找來16位荷里活女星拍攝MV, 當中更包括Marvel電影《黑豹》中 飾演舒莉公主的Letitia Wright。(YouTube: Drake)

【5】<This is America> -

Childish Gambino

Childish Gambino憑這首話題作

打破Drake的強勢壟斷。

向來關注社會議題的他,

在MV及歌曲中大肆諷刺美國的

槍支管制、種族歧視等問題。

MV有不少畫面都蘊含寓意,

引發網民爭相解讀其中彩蛋,

成為今年最具話題性的MV。

MV隱藏無數隱喻,例如一開頭Childish Gambino開槍殺人的古怪姿勢,其實是在模仿Jim Crow這個19世紀街頭表演角色,是一個由白人把臉塗黑、並以各種歧視刻板印象詮釋黑人族群的經典角色。

【6】<Psycho> -

Post Malone feat Ty Dolla

Post Malone絕對是「95後」

最紅的歌手之一。

雖然不時被外界指責他不懂Hip Hop,

但向來風格多變的他,

其實亦從未把自己定型為嘻哈歌手。

年僅23歲已經出道3年的他,

上年憑<Rockstar>雄霸8周冠軍後,

今年推出<Psycho>亦成功登頂。

Post Malone表情豐富,素來有「行走的表情包」稱號,在今年的全美音樂獎亦收穫2獎。(視覺中國)

【7】<Sad!> - XXXTentacion

於今年遭槍擊逝世的XXXTentacion,

年僅20歲便英年早逝。

過往曾因虐打女友等行為

而身陷各種法律指控的他,

在改過自新後利用音樂傳播正能量。

更推動「The Helping Hands Challenge」

呼籲圈內同僚進行慈善活動,

獲得不少圈內饒舌歌手的尊敬。

X去世後不少大牌Rapper

如Kanye West, Pusha T, Gucci Mane等

紛紛公開向他致敬。

此曲在其死後從第52位爬升至第1位,

成為他第一首亦是最後一首冠軍單曲。

不少大牌Rapper如Kanye West, Pusha T, Gucci Mane等紛紛在X逝世公開向他致敬表示婉惜。(視覺中國)

【8】<I Like It> -

Cardi B, Bad Bunny, J Balvin

上年憑一首<Bodak Yellow>,

令Cardi B一炮而紅,

更成為自1998年繼Lauryn Hill後

首位女Rapper獨自

奪得Billboard冠軍單曲。

今年再憑這首充滿拉丁風情的

雙語(英文+西班牙文)單曲奪冠,

成為史上擁有最多冠單的女Rapper。

向來勤力的她當時正值懷孕時期

但仍挺著肚子上場拍攝MV,

看來當時尚未出生的女兒Kulture

相當「好腳頭」呢!

素來與Nicki Minaj傳出不和的Cardi B,今年正式與對方撕破臉在派對上大打出手,令二人處於輿論風口浪尖上。儘管如此Cardi B的高人氣仍然未有破滅。(視覺中國)

【9】<In My Feelings> - Drake

今年老是常出現的Drake,

再憑此曲蟬連10周冠軍。

歌詞「Kiki do you love me」成為亮點,

引發網民爭相猜測誰是Kiki。

有指是緋聞女友Kyanna Barber,

亦有指是他年少時的戀愛對象Keshia Chante。

但最言之鑿鑿的說法便是Drake是在致敬

天王Jay-Z的單曲<Excuse Me Miss>。

因為此曲MV中曾出現過名叫Kiki的女生

向Jay-Z傳送煽情短訊的情節,

而Jay-Z的答覆則是「You riding?」



此外有網絡紅人為此曲自創舞蹈,

更衍生出舞蹈挑戰-「Kiki’s Challenge」

不少名人如Will Smith都跟風跳舞,

成為一時熱話!

有指Kiki這個人名是在致敬天王Jay-Z的單曲<Excuse Me Miss>。 因為MV中曾出現過名叫Kiki的女生向Jay-Z傳送煽情短訊, 而Jay-Z的答覆則是「You riding?」。

【10】<Girls Like You> -

Maroon 5 feat. Cardi B

在嘻哈佔據排行榜的情況下,

Maroon 5憑此曲殺出血路,

更蟬連冠軍長達7周。

最矚目的便是Maroon5為此曲MV

找來超多女性猛人,

如神奇女俠Gal Gadot和名嘴Ellen DeGeneres,

還有之前鬧得沸沸揚揚的

體操教練性侵醜聞的女受害者,

最後​更有Adam的老婆女兒現身撐場!

不但宣揚不同種族女性的自信美,

更聲援#MeToo運動。

不少名人獲邀出演Girls Like You MV。(YouTube: Maroon 5)

MV最後有Adam一家三口的溫馨場面。(YouTube: Maroon 5)

【11】<Thank You, Next> -

Ariana Grande

小天后Ariana Grande近年可謂波折重重。

先是英國演唱會遭到恐襲,

前男友Mac Miller又服藥過量逝世,

再與未婚夫分手解除婚約。

經歷眾多風波的她,

用音樂記錄自己這段日子的成長。

更在新曲向一眾前男友點名表示謝意,

令人感嘆她的胸襟和成熟。

一推出隨即空降榜單冠軍,

成為第14位擁有空降冠軍單曲的女歌手。

<Thank You, Next>MV重現電影Mean Girls的經典聖誕表演場景。

【12】Sicko Mode -

Travis Scott feat. Drake

雖然大家認識Travis的契機,

可能是他與Kylie Jenner的戀情。

其實Travis Scott師承

Hip Hop巨頭T.I與Kanye West。

以製作人身份出道的他,

今年推出的新專輯<Astroworld>

獲英國獨立報樂評盛讚,

認為其專輯理念比同行領先了幾光年。

而<Sicko Mode>由三段不同音樂組成,

但卻形成和諧一致的音樂氣氛。

上榜17週終於力壓Ariana奪得第一位,

成為Travis Scott第一首冠軍單曲。

推出專輯前夕更喜添千金Stormi,

今年可說是家庭事業兩得意。