搭地鐵、擔遮、去廁所　活在香港7個日常行為應該要考牌

我們日常生活的行動如走路、擔遮、搭車等，看似是大家與生俱來的技能，但事實上有很多人都不懂。有網民熱數了7個日常行為，香港人理應要考牌。

（《Mr Bean》截圖）

1. 去廁所

每次在街上人有三急需要找廁所的時候，都是一個極考驗運氣的舉動。因為不管是男廁還是女廁，是商場還是公廁，都一定會遇上可怕的情況。而女生的廁格更是一個「垃圾崗」，廁紙舖滿在地上。而且地上和廁所上更有大量不明液體，有時更會見到一個個黑色的鞋印。每次去之前都要像個清潔姐姐一樣，消毒和清潔一番才敢坐上去。更不要說馬桶內的情況，真的是不堪入目…

小編真的很想知道，到底她們去廁所是去在地上，還是去在馬桶裡呢？

（《孤單又燦爛的神－鬼怪》劇照）

2. 擔遮

下雨天對某些人來說，可能是很有情調的天氣。但對於大部分來說，相信都是一個極麻煩和令人燥底的一天。當你在人山人海的大街撑著傘子，被大量人擋著前路。然後再被別人的傘子撞到，弄到一身都濕透，甚至差點就插到眼睛。大佬，我求你不如唔好擔遮啦…

（《蜘蛛人：返校日》劇照）

3. 撳錢

不知大家有沒有同感，每次越趕時間，就會越容易碰到這種人。即使你要轉帳付款及提款，撳錢這個步驟正常3至5分鐘理應可以完成。但總是有些人一撳錢就好像吃了豬油一樣瘋狂按錯，好像前世沒有用過提款機一樣，十年都未撳到出來。

（《漢摩拉比小姐》劇照）

4. 搭地鐵

香港的地鐵出名人多，每次搭的時候都超級躁底。首先由入閘開始，總有一些人明明入了不閘，但仍一直在閘口擾攘。上車的時候，明明說好中間是讓別人下車，有人卻偏愛在中間上車，弄得別人下不了車，自己又上不了。車廂內還有大量「柱男柱女」、行李黨。你班人俾我抖吓啦…

（《電影院禮儀》截圖）

5. 睇戲

「唔該熄咗你個電話啦」，每次看電影都一定會聽到這個片頭，提醒大家應該遵守戲院的禮儀。早前TVB男藝人袁偉豪於睇戲要求其他人收細聲量，但反被公審。看電影根本是最可以體現一個人的質素，不論是學生還是成年人，都特別喜愛一邊看一邊大大聲討論劇情，「BB啊點解復仇者冇超人睇嘅」。要傾不如出去傾，唔好阻住地球轉好冇？

（《釜山行》劇照）

6. 行路

不要以為行路是一個大家與生俱來的技能，事實上有很多人都不懂走路的。有一排人霸住整條路、行李黨、電話黨、中途煞車，更有大量煙剷火車頭。既然學車都要考牌，小編強烈建議行路亦應該引入考牌制度，以保障行人路和道路安全。

（《天空之城》劇照）

7. 做父母

「做人父母甚艱難」，生育小朋友絕對要想清楚，因為他的家庭環境、能力、基因等，都會非常影響其成長。然而現時有很多所謂「熊孩子」，在公眾場合大吵大鬧，不懂如何教都會造成社會問題，甚至悲劇。