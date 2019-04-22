浪漫甜蜜穿衣法！港日韓情侶的5種情侶裝穿搭技巧　閃瞎單身狗

說到情侶裝，只想到寫著「Mr. right」、「Mrs. right」的肉麻T恤？看看日韓情侶如何運用5種技巧，甜蜜又清新的情侶裝吧！

【1. 同色系情侶裝】

新手起初可以先從色系入手。（ig_hael_kk、plenilune_w）

剛剛起步穿情侶裝的情侶，同色系可以說是最易入手了！因為不用花錢買相同的商品，一樣可以給人看到有dress code。而且可以先從最大路的顏色，如杏色、黑色、深藍色等花心作配襯。適合喜歡低調一點，但又想嘗試情侶裝的新手們！

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【2. 同款外套】

情侶可以買男女均合穿的外套作情侶造型。（ig_lani_nyolani）

從同色系畢業後，試試挑戰同款大衣！有些必備款式不論男和女都十分百搭，例如牛仔外套、風衣、騎士外套等。即使內搭的風格各異，披上一樣的外套立馬增加甜蜜度。穿著同款外套出去約會，絕對羨煞旁人！

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【3. 同款圖紋】

穿同款圖紋拍情侶照非常好看！（ig_gam_gak、hael_kk)

歷久不衰的格仔和菱格一樣十分適合情侶造型，如果怕同款圖紋過於單調，不妨多花心思，以「一上一下」的混搭方法！例如男生穿格仔上衣，而女生則穿格仔連衣裙或下衣。站在一起拍照的畫面相當和諧，計劃出去拍放閃照時便穿上同款圖紋吧！

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【4. 同款異色單品】

同款異色的配搭技巧適合愛作休閒打扮的情侶。（ig_loveprpose.kr、k.suxx）

不論外套、衛衣和毛衣都可以沿用這種配搭方法，比起同款同色的衣服沒有那麼高調，不過只要細心一看，立即感受到你們的濃濃愛意～小編留意到，韓國情侶經常買同款異色的衛衣當情侶造型，愛好休閒打扮的情侶應該非常適合這類情侶裝！

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【5. 相似風格】

保留個人特色之餘突顯情侶間的默契。（ig_hw.cp、avmpgmad）

這個配搭應該是５種方法裏難度最高！首先兩人都要有鮮明的個人風格，同時運用不同的單品打造相似的感覺。不過這種保留個人特色的情侶裝更加可以突顯情侶間的默契，感覺像「即使沒有刻意經營，又從對方身上找到自己的影子」般。

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