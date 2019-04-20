【心理測驗】3條問題睇你拍拖為愛還是為性？原來他或她其實是...

「性」是人類最基本的需求之一，而性慾都會因為個人的因素而有所不同。你又是否知道自己的性慾有多強呢？韓國網站lass推出心理測驗，只需回答三條問題，就能知道自己的性慾有多強了！

《金秘書為何那樣》劇照

【測試1－你的性慾有多強？】



你正在行山。在大約15米前有一隻熊出現了，你覺得那隻熊的體型有多大？



A：身高大約3米、超巨大的熊

B：身高大約2米的大型熊

C：身高大約1米的小熊

D：超迷你的熊寶寶

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【測試2－你好色嗎？】



你的家有一個很舊的浴室。如果你只能維修以下其中一樣東西，你會維修哪一樣？



A：熱水爐

B：地板和牆壁

C：浴缸

D：又小又窄的窗戶

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【測試3－你最想和戀人做甚麼？】



你正在和戀人於一間很有氣氛的餐廳吃飯。你覺得你正在吃以下哪一種食物？

A：湯

B：沙律

C：海鮮料理

D：肉類料理

E：飯或麵包類

F：甜品

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