【心理測驗】3條問題睇你拍拖為愛還是為性？原來他或她其實是...

撰文：高街花子
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「性」是人類最基本的需求之一，而性慾都會因為個人的因素而有所不同。你又是否知道自己的性慾有多強呢？韓國網站lass推出心理測驗，只需回答三條問題，就能知道自己的性慾有多強了！
《金秘書為何那樣》劇照
【測試1－你的性慾有多強？】
你正在行山。在大約15米前有一隻熊出現了，你覺得那隻熊的體型有多大？
A：身高大約3米、超巨大的熊
B：身高大約2米的大型熊
C：身高大約1米的小熊
D：超迷你的熊寶寶
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【測試2－你好色嗎？】
你的家有一個很舊的浴室。如果你只能維修以下其中一樣東西，你會維修哪一樣？
A：熱水爐
B：地板和牆壁
C：浴缸
D：又小又窄的窗戶
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【測試3－你最想和戀人做甚麼？】
你正在和戀人於一間很有氣氛的餐廳吃飯。你覺得你正在吃以下哪一種食物？
A：湯
B：沙律
C：海鮮料理
D：肉類料理
E：飯或麵包類
F：甜品
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【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！