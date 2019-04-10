【畢業生小薯要知】當你上司經常說這7句話　你要考慮轉工了

不論是職場新人，還是資深員工，都有機會遇上，連登網民列出了七句，最討厭的上司口頭禪，句句都反映你的上司有幾「乞人憎」。

一個上司叫人做事，總會有千百個理由，亦會有千百種方法。一個好的上司會照顧同事感受，不過一個自私的上司或者老闆，就會用盡千方百計，榨取員工的最後一點精力，而他們總是會有著各式各樣的藉口。有網民就列出了七句，最討厭的上司口頭禪，「一聽就知道冇好嘢」。

遇著個煩膠上司，有時真的慘過食屎。（網上圖片）

【1.你幫我執執佢】

大家都知道，愈是輕描淡寫的要求，就一定是最大鑊的事情，一句「執執」，潛台詞就是叫你由零開始做一次，那些所謂「已經做咗少少」，基本上都不會用得著。而且你一旦中計，就會極難甩身，因此你接手了之後，就會一直都要你幫手，變成「你跟開」的項目，一句「你幫我執執佢」，就如獨孤九劍，一招套一招，藏著無窮後著。

一個不小心，工作量隨時倍增。（網上圖片）

【2.急要】

這一句「急要/ urgent」，言下之意是你要盡快搞定，再深一點的意思，是要你放下手上的所有工作，先幫我把這完成，由於是緊急，工作環境就如進入了特殊情況，OT亦變得理所當然，因為「呢份真係好急」，不過如果經常有緊急事情的話，就要小心對方是否只是以之為藉口，叫你OT了。

一句「急要」，令你立即進入緊急狀態。（網上圖片）

【3.你係來學嘢】

職場新人通常都會面對這個問題，遇上這一類「學習型」的老闆，聽上去好像在為你著想，可是大家要小心，所謂的學習機會，會不會是一個廉價勞工的藉口，畢竟能不能學到東西，只有自己才清楚，如果那些是不斷重複，而且沒有技術含量的工作，就要好好考慮清楚了。

很多人都會以學東西為藉口，要求員工當廉價勞工。（網上圖片）

【4.唔使問我】

不少網民都認為這是一句反話，「做之前：你覺得點做先啱就點做，唔使問我；做完之後：唔係咁做，錯哂，點解做之前唔問過我先？」一句說話說出了精粹，因此就算老闆叫你放開手做，最好先跟他說一下初步計劃，不時報告一下進度，互相保障一下。

「做之前點解唔問咗我先？」（網上圖片）

【5.拍硬檔幫幫手】

言下之意，就是叫你做你工作範圍之外的東西，「揸正來做」的話，你大可以嚴詞拒絕，不過有網民表示，老闆很多時都會「動之以情」，指大家都是一team人，直言聽到把幾火，「我真係拍你老母，到我條team忙個陣，無人可憐吓我哋」，互相幫助還好，如果次次都是你去救火，就不是一個好現象了。

經常要我幫手，不如把他的糧都給了我吧！（網上圖片）

【6.阻你兩分鐘】

平時是不會阻你兩分鐘的，網民認為，一般來說，你老闆會說出這句話，多數是在午飯時間，或者收工之前，而兩分鐘會變成兩個字或者兩個鐘。比例直白的拒絕方式，可以說「有咩食完飯、聽日先講」，又或者指自己已經約了朋友來拒絕。

阻你2分鐘=請你OT。（網上圖片）

【7.死都同我死掂佢】

說出這一句的老闆，都幾可肯定不是一個好老闆了，員工遇到困難應該要一起想方法去解決，而不是丟下難題給他一個面對。如果老闆經常將這句話掛在口邊，你可以積極思考一下轉工了。

有時真的想對著上司講一句：要不要我教你當上司？（網上圖片）

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