【高質兵】盤點10個經典劇「備胎」男二　傅恆、花澤類

大家有沒有覺得，今天皮膚好心情又好。因為一年一度的2月14終於完了。事實上今日亦是Single Awareness Day，單身又做兵的你，其實真的不用傷心寂寞。因為以下10個高質男二，分分鐘比你還要慘…

【1】《流星花園》花澤類

一說起男二當然要有他！無論是日台韓還是大陸版花澤類都一定是深情溫柔大暖男，簡直是最貼近王子的角色。不過不管你是王子還是青蛙，他最後還是沒有追到杉菜，更看著喜歡的女仔和兄弟一起，真是慘絕人寰…

（劇集截圖）

【2】《惡作劇之吻》阿金

作為台劇的代表作，除了湘琴和直樹的愛情故事外，阿金也是劇中其中一個非常重要的人物。如果說湘琴是一心向直樹的痴情女，那阿金可說是「男版湘琴」，他也可以義無反顧地為湘琴任何事。

（劇集截圖）

【3】《命中注定我愛你》Dylan

在傳統戀愛劇中，每當女主角有事的時候，男主角一定不在，男二只好英雄救美。而Dylan就是那位一直守護到最後的騎士。他在劇中可說是一個非常正面的角色，一直鼓勵沒有自信的「便利貼女孩」，不忍讓她一直沉溺在悲傷中。

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【4】《花樣少年少女》中津秀一/金秀伊

這套劇的男二好像比男主更加搶眼，除了因為他出場都有笑點。更因為他對瑞稀的愛：即使她是男生，自己是同性戀都沒關係。雖然最後被派「好人卡」，幸好他開朗搞笑的性格，仍都很受觀眾歡迎。可說是一個沒有慘情印象的男配角。

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【5】《延禧攻略》傅恆

近年大陸劇有超越韓劇之勢，成為很多女生們的心頭好。當中最具人氣的一定是《延禧攻略》，傅恆於劇中深愛女主角到一個「世界盡頭」。傅恆多次向瓔珞深情告白。他更向皇后表明非她不娶，但瓔珞仍選擇了皇上，傅恆一直到最後甚至因為她而死，可說是「痴情男」的代表。

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【6】《步步驚心》胤禩

早在《延禧攻略》之前，《步步驚心》已經紅爆兩岸三地。事實上這套宮廷劇並不止男二，還有男三四，只因劇中共有3個皇子都同時喜歡若曦。但說到最印象深刻的一定是八貝勒，不僅奪位未成，最後更悲劇收場。

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【7】《原來是美男》姜信宇

他可是第一個發現女主角真實身份的人，更替她一直守秘密。然而女主角的眼中只有男主角黃泰京，每當他想告白的時候，總是出現各種意外。每次他看女主角的眼神，都不禁令各位少女感到心疼。所以鄭容和飾演了這角色後，其所屬樂團「CNBLUE」都因而爆紅。

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【8】《宮》李律

雖然《宮》是屬於比較早期的韓劇，但「律君」這個角色仍非常深入人心。他對女主角彩靜一見鍾情，但又選擇在她默默地付出，聽她訴苦。雖然他在得悉女主一定要嫁皇太子之後，曾與男主角競爭。但最後仍是不敵有主角光環的男主角。不知你當時究竟是「信君派」，還是「律君派」呢？

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【9】《我的ID是江南美人》連宇英

根據小編非官方調查，發現男二的基本人設除了溫柔體貼，還有7成都是學校前輩。好像這套江南美人，前輩不止對女主角好，當學弟妹被欺負的時候，都出頭解決事件。不過最尾還是要食檸檬，畢竟男主角車銀優乎魅力太強大了。前輩她不要你，你還有我啊！

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【10】《金秘書為何那樣》李成延

另外一個頗常見的男主男二的設定，就是兄弟。於《金秘書》中，男主李英俊和男二李成延正正是兩兄弟，然而彼此的關係並不好。作為年長的哥哥，卻一直活在弟弟的陰影下。因此他想搶走金秘書，但最後又失敗…