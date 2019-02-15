大學生7大花錢壞習慣　課金、珍珠奶茶　理財專家勸戒搵笨消費

「人總是犯同樣的錯誤」，這個可說是人類的定理。有財經專家指，廿多歲的年輕人有3個種「搵笨消費」一定要戒：咖啡、買鞋及牛仔褲。有時候明知花費高，但都抵不住心癮「明知故犯」。不過除了以上3種之外，生活上還有不同的「搵笨消費」，以下7樣，你又有沒有試過？

（資料圖片）

【1】$40珍珠奶茶

近年來，不同的台式飲品舖都攻陷香港。黑糖珍奶、芝士奶蓋、各種水果茶，都是香港人出街必買的飲料。但它的定價越來越高，普通的一杯奶茶由以前的10多元，大幅升至現時的30多元，有一些更接近50元。難怪不少網民都認為這是最「搵笨」的消費，喝一杯的價錢已經足足可以吃到一餐飯。

（影片截圖）

【2】$30蚊咖啡

咖啡可說是都市人的必需品，不管你是學生還是上班族，一日一咖啡是每個早上的基本動作。不過財經專家Kevin O'Leary則指，買$30以上的咖啡簡直是「極愚蠢」，更指大學生在還清所有債務前都不應有如此昂貴的消費。聽上去好像非常刻薄，但事實上現時不管是連鎖咖啡店，還是小型咖啡店，每杯的價錢都至起碼過$30，少喝一杯可以讓你吃到一頓「頹M」了。不過小編對這說法仍是不太認同…

（資料圖片）

【3】車仔麵

曾經有網民指，車仔麵是所有麵類食品中最貴之一。一碗譚仔30多元已經可以有兩餸，但車仔麵只有一餸，而且份量又少。「麵底收10蚊，樣樣餸都要再收錢，食好啲嘅餸要成10幾蚊」。的確作為一個平民物品，車仔麵的收費亦未免太貴。有時肚餓一下子加了幾個餸，最後埋單的數字簡直是驚人…

（《阿爾罕布拉宮的回憶》劇照）

【4】打機課金

對於女生來說，「搵笨」消費的陷阱到處都是。但男生的「搵笨」消費很多時候都只有「課金」這樣東西。畢竟課金是一條不歸路，以經典轉珠手遊《PUZZLE&DRAGON》為例，為抽靚寵經常都是課重石。其實課金並不是問題，只要你課完之後能抽到自己想要的東西，所有都立即「抵返晒」。然而很多時候課完和沒有課的結果都是一樣…

（劇集截圖）

【5】健身/美容會藉

男女為自己的身體及樣貌，到底可以去到幾盡？看看他們花在健身室及facial的金額就能知道。當我們決定要做一樣東西的時候，就會很容易被各種sales「燒到」。例如健身和做facial的plan，因為那時你覺得自己會有恆心能持之以恆。然而現實總是殘酷，那些用過的錢就是你三分鐘熱度的印記。

（網上截圖）

【6】買kakao talk/line stickers

女生們消費從來都不需要理由，不管是線上還是線下，都總會有門路讓她們可以消費。其中一個就是社交軟件的貼圖。不同於Whatsapp和Telegram，有些社交軟件如Kakaotalk及Line的貼圖都是要收費的。更會不定期推出不同系列，甚至期間限定的產品。雖然它的價錢並不貴，但當你不斷瘋狂買，還是會用掉不少錢。

（《回答吧1997》劇照）

【7】追星

這個可說是最「搵笨」消費沒有之一！追星從來都是一樣「用愛發電」的東西，追星女孩買專輯、買周邊、看演唱會、簽名會等等，用的金錢分分鐘可能比你買任何名牌還要貴。雖然每次看到偶像的時候都會覺得好幸福，瞬間覺得一切都是值得的。但「看完就沒有」這種落差及距離感，及荷包的疼痛感，實在令人覺得有少少「搵笨」。