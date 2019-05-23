【減肥運動】針對局部肥胖！　11張圖教你每日5分鐘練出超模身材

不少女生都面對局部肥胖的問題，但又不知道該怎麼減掉這些頑固脂肪，那就不妨參巧一下以下這11幅圖，看看怎麼減掉各部位的肥肉，練出Victoria's Secret Angels般的身材吧！

小腹運動（gains）

【1】小腹肚腩

想減掉肚腩練出帥氣的11字腹肌的話，

就要堅持每日做1分鐘平板運動，

千萬別小看這1分鐘，

小編做完1分鐘已經有氣無力，

但不要讓自己停下來，

因為休息太久很容易就會放棄，

所以休息半分鐘後就要繼續做餘下4個動作！

+ 7 + 6 + 5

【2.塑造腰線】有些女生即使肚腩不大，但腰線都依然不明顯，甚至有一層層的車胎，這樣穿起衣服後就會相當顯胖，那就要學學這套針對腰型的運動，每日做4分鐘就能練出小蠻腰。（facebook：Factsoftraining）

【3.手臂】不少女生都有拜拜肉的問題，即使是瘦底女生也很難避免，但只要跟着做這6個動作，每天做3分鐘，就能從此向拜拜肉說再見！如果大家沒有啞鈴的話，可以用水瓶來代替。（facebook：Factsoftraining）

【4.大腿外側】大腿位置的肥肉一向難減，而大腿外側的肥胖更會造成假胯寬的問題，即使你腰很細也會被這缺點掩蓋，所以要減掉這部份的脂肪，最有效的就是多做深蹲的動作。（gainstutorial）

【5.大腿內側】不想再大腿貼大腿，磨擦到皮膚敏感？那就堅持每日做這6個動作，做到大腿內側酸軟，假以時日就能讓大腿之間有回空隙，夏天也能放心秀出你的「絕對領域」！（facebook：Factsoftraining）

【6.腿部線條】每次看到韓星又瘦又直的大長腿，都會非常羨慕，不只女星，就連男星的腿型都比自己好看，真的讓人很自卑...所以想告別粗壯小腿的話，就要勤力做這6個動作，再加上平日多按摩就能有助去水腫和修飾腿型。（gainstutorial）

【7.腿部運動】如果不只有局部肥胖的話，就可以做這一套運動，不只大腿內側和外側，小腿肌肉亦同樣練得到，成功後就能練出像Victoria's Secret Angel一樣的美腿！（facebook：Factsoftraining）

【8.臀部】下半身肥胖是香港女生常見問題之一，而以上這6個動作不只能有效減去臀部脂肪，收窄臀部！但有一點要留意的是，減掉臀部脂肪後，很容易會出現橙皮紋，所以每次做完臀部運動都要記得多做按摩，令皮膚更緊緻。（facebook：Factsoftraining）

【9.提升臀部】如果想要穿牛仔褲好看，就要努力練這一套動作，改善臀部下垂的問題，緊緻臀部肌肉，練出翹翹的蜜桃臀。（facebook：Factsoftraining）

【10.背部】不知道有沒有女生像小編一樣，非常在意自己背部中間有沒有明顯看到的一條線，當穿起泳衣或露背裝時，那一條背部線條就會看起來異常性感！只要用啞鈴或水瓶配合做以上6個動作，就能輕鬆減掉背部脂肪。（facebook：Factsoftraining）