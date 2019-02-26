【多圖】網民崩潰分享強迫症爸爸　「他壓力很大，什麼都要管！」

最近有網民在台灣討論區Dcard上分享了他的「瘋狂強迫症」爸爸。 他說從小開始，爸爸已經很喜歡把東西放整齊，但退休後更變本加厲，形容他爸爸「壓力hen（很）大，什麼東西都要管！」

【1】包裝有字部份永遠要面向人

對「強迫症」來說，正面和背面必須分清楚。所有包裝食物，例如杯麵、餅乾等，爸爸都需要擺出正面，「字永遠要在前面」。

【2】擺放整齊

任何東西都要擺放得整齊、整潔，是每個「強迫症」人士最基本的要求。爸爸當然也不例外，該網民形容每次洗完餐具，都要接受爸爸「檢查一次」，讓他感到相當大壓力。

+ 8 + 7 + 6

【3】方向要一致

左與右、上與下、90度還是180度，「強迫症」人士心中總有一個特定規律來擺放東西。爸爸就喜歡所有杯子的耳朵向左45度，牙刷必須傾向左邊等等。

【4】空無一物

顧名思義，就是什麼都不要，空空如也。記者都不想多說了，請看圖片↓↓↓

雖然出帖的網民表現得很無奈，但其他網民留言都表示「爸爸很可愛」，覺得這樣的擺放「很療癒」。也有人留言說爸爸「最左邊的湯匙朝下放了」，擺得不合格，要「扣五分」。還有網民讚賞相片的手「很搶戲」，加強了被強迫的無奈感。