大學畢業係分界線？網民熱議幾歲開始不再狂食放題

近日有網民在台大論壇PTT貼文，指自己工作後，已不再如大學時期般對任食放題一般瘋狂，「出社會後發現花這個價錢可以吃得更精緻的」，更形容「吃到飽」任食放題為「邪魔歪道」，引來網民熱烈討論。

有台灣網民貼文指，以前大學讀書時期與朋友聚餐都必選任食放題，男同學們有的更指要少吃一餐讓自己餓一點，好讓到時候大吃一頓。「然後不吃菜狂吃肉」，「飽的要死還要狂吃肉跟海鮮」。但是到了畢業後，這看法有所改變，「同樣價位可以吃得更精緻的」，「破千的東西是會多精緻」，「吃到飽就是一種很不精緻的飲食方式」。

年紀漸大 放題？不了！



題為「幾歲開始發現吃到飽根本是邪魔歪道」的貼文，引來大班網民回應。「 只有貪婪的人才愛吃到飽 自以為能吃回本」，「爬樓梯氣喘的時候」，「還是會吃，只是變成一年頂多吃一次」。有網民指年齡就是對放題卻步的主因：「學生的時候很喜歡跟朋友去吃吃到飽耶，但現在年紀要25了」，「以前學生時可以連吃一小時，啊啊青春啊」，，「30之後食量下降後發現吃那麼飽很痛苦」，「30歲吧，之後真的越來越少吃，去也只吃兩盤就收手」。



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「吃單點只能配飯才不會爆預算」



亦不少網民表示，出社會工作後食量不如從前，比起吃得飽，更多追求較舒適的進餐環境。但仍有不少「大食」網民力撐任食放題，「沒破千，談精緻？ 何況很多吃到飽的食材不差了」，「我食量大，吃單點只能配飯才不會爆預算」，「有人說吃爭鮮，我一次都吃80片以上，吃爭鮮太貴了」。

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