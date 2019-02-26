女生網購交收變成功出Pool　起因竟與柯南有關？

一個柯南頭像，可能會令你多了一個女朋友！台灣有一位女生在論壇上分享，指自己因為柯南頭像，而決定倒追一個男生，到底是為什麼呢？

女生在Dcard上發文，指自己在網購時遇上了一個男賣家，不過對方卻好像對網購一竅不通，她只好耐心教導對方，不過對方卻發現取貨的地點，竟然跟他家很近，便直接約女生在便利店交收，一切來得太巧合，令女生有點遲疑，逐到他男生的facebook查看，怎知道一看就不得了。

男生原來是一個柯南fans！（網上圖片）

原來男生的facebbok中，提到他喜歡看柯南，女生登時心想「喜歡柯南的人，怎麼可能是壞人」就決定應約見面交收，發現對方是一個「可愛的大二小弟弟」，對方更笑說，開始還為了付款的事情討論許久，沒想到兩人直接面交最快。女生心想：「早知道你長得這麼可愛就直接約面交了啊」。

故事還沒有結束，之後他們經常在便利店偶遇，不時都有打招呼，日子久了女生就決定倒追男生，最後當然是有情人終成眷屬，不過內文中卻沒有提到自己如何倒追。

網友更上載了key上柯南各小蘭頭像的合照。（Dcard）

本來女生是想分享自己的愛情故事，不過女生「喜歡柯南的人，怎麼可能是壞人」的見解，引起網民的熱烈回應，「喜歡柯南的不是壞人，難說哦，搞不好是想研究殺人方法，而且柯南可是東京死神呢」、「他可能學會了幾百種殺人的手法」、「什麼時候東京死神變東京愛神啦」，更有男網友指自己facebook要換成柯南風格，「我也要來換柯南的主頁」。

有網友笑說，幻想到他們擁抱的畫片，叫樓主小心不要刺死男友。（網上圖片）

亦有網友對於女生略去追求男生的過程感到「不滿」，「省略太多了啦，不滿足」、「欸等等，怎麼突然結尾啦，交手過程要交代一下啊」。不過大家對於這對有趣的小情人都給予祝福「哈哈哈你們好可愛」、「我傻眼，為什麼這麼幸運」。而他們的合照亦令網民爆笑「柯南怎麼會比小蘭高」。

這個故事教會我們，平時多看動漫，也是可以結識到女朋友的喔～