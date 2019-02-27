網民盤點12個易錯英文名　Joan、Sean、Renee成重災區？

香港人基本都會有個英文名旁身，不過有連登仔發文表示，不少常見的英文名都非常難讀，引來其他網民共鳴，一起來看看有甚麼名字吧！

近日有網民在連登發文，「一人n個第一次會讀錯嘅英文名」，當中包括Charlotte、Cynthia、Yvonne等名字。這些名字，很多時看到都不懂得讀，勉強讀又怕讀錯。亦有網民指出，有時連叫這個名字的人，都搞不清楚自己名字的讀法。

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網民表示：「返工有個人叫joan，我叫佢做/dʒoʊn/ (鐘)，佢話佢叫jo•ann，自己個名都唔識讀」、「Sylvia成日讀左做口水嘅英文saliva」。亦有網民指出，不少球員名字都非常難讀，例如NBA球員艾榮（Irving），及新一代字母哥安迪度安寶（Antetokounmpo）等，不過就相對少見，而且不少名字都有中文譯音，也沒有對日常生活造成太大困擾。

NBA球星安迪度安寶姓氏有13個英文字母，因此被稱為「字母哥」。（Getty Images）

網民列出多個常見但易錯的名字，包括Charlotte、Lewis、Cynthia、Renee、Yvonne、Joan、Wayne、Phoebe、Xavier、Sean、Jose。「與芬尼學英語」創辦人Tiffany表示，這幾個名字易讀錯的原因各有不同，當中包括會誤讀串法相近的名字、說話有懶音、單看字母拼音，甚至對名字，以及名字背後的歷史感到陌生等。

Tiffany表示，誤讀英文名字的原因有很多個，對歷史陌生亦是其中一種。（影片截圖）

她舉例，不少人會混淆Lewis跟Louise，是因為中文是象形文字，大家習慣了對文字的「認樣」，潛移默化用到了英文的身上，造成誤讀；Cynthia多數人會用”f”音取代”th”音，Wayne亦是同樣道理，其實只要將way的發音加上”n”音就可以了，”e”是沒有音，但不少朋友會讀成wing，這是跟說話習慣和懶音有關；Renee因為最後有兩個字母”e”，因此亦會誤讀。

影星Renée Zellweger。（《Bridget Jones 's diary》劇照，hybread.mk Instagram）

Yvonne的話比起誤讀，Tiffany認為不懂得讀的機會更大，因為香港人比較少見y、v等字，因此可能會不知所措，以及不懂得如何發音；Joan亦經常跟Joanne混淆，而在歷史上，聖女貞德（Joan of Arc）是法國的著名烈士，對歷史熟悉的朋友一定不會陌生。

對於不少人讀錯Sean，Tiffany估計是因為大家比較認識jean這一單字，因此又有邊讀邊，讀成了「先」這一個音，如果對流行文化有認識的朋友，對著名影帝Sean Penn應該不會陌生。Jose的話Tiffany笑言在中南美非常普遍，就有如阿強阿明於香港人一樣，”J”是以「哈」的方式發音，發音是類似，「浩say」。

曼聯前領隊摩連奴（Jose Mourinho）（視覺中國）

Tiffany最後提醒，英文是一個雜種語言，有不同的字源，包括德文、法文、拉丁文等，因此有很多不同的讀法，而且讀法會隨時間而改變，因此很難以單一方法摸索讀音，我們平時有邊讀邊，或者自行拼音的方法，很多時都會失效。

她建議可以看多留意流行文化，慢慢熟習不同名人名字的發音。有興趣的朋友，可以多加留意不同外國傳媒的新聞報導，多模仿及嘗試，戒除懶音，遇到不明白亦可以到google搜尋，畢竟學習英語沒有捷徑。