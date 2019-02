「愛情如果能夠解釋」港女中譯英紋身被網民恥笑　蕭叔叔咁樣講

是咁的

連登巴打看到他的朋友打算去紋身,

希望將「愛情如果能夠解釋,

世上就不會有人因此而痛苦了」,

這一句說話的英文版紋在身上,

之後再po出了一張紋身成品照,

只見她將句子翻譯成:

If love can be explained, no one in the world is getting hurt because of it.

這近乎直譯的英文句子,

令不少網民無言,

紛紛笑問,

是否用google translate翻譯,

而且是跟足一世的紋身,

笑樓主朋友一時衝動之餘,

更指翻譯過於累贅。

而一眾巴絲打亦手癢嘗試翻譯

以下是部分網友給出的答案

If love can be explained, no one will suffer.

Love and pain comes in pairs.

Love is unexplainable; people suffer from that.

Love is a mystery to me, she was once here and now she is someone I could not bear...

Love: a mystery that brings misery.