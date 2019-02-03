「愛情如果能夠解釋」港女中譯英紋身被網民恥笑　蕭叔叔咁樣講

連登有巴打看到一句「愛情如果能夠解釋，世上就不會有人因此而痛苦了」的英文翻譯，引來一陣負評，這兩句中文要譯成英文，該如何翻譯才好？

是咁的

連登巴打看到他的朋友打算去紋身，

希望將「愛情如果能夠解釋，

世上就不會有人因此而痛苦了」，

這一句說話的英文版紋在身上，

之後再po出了一張紋身成品照，

只見她將句子翻譯成：

If love can be explained, no one in the world is getting hurt because of it.

有外國人誤以為Emily的中文是「劉慧卿」，而將之紋在手臂上。（網絡圖片）

這近乎直譯的英文句子，

令不少網民無言，

紛紛笑問，

是否用google translate翻譯，

而且是跟足一世的紋身，

笑樓主朋友一時衝動之餘，

更指翻譯過於累贅。

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而一眾巴絲打亦手癢嘗試翻譯

以下是部分網友給出的答案

If love can be explained, no one will suffer. Love and pain comes in pairs. Love is unexplainable; people suffer from that. Love is a mystery to me, she was once here and now she is someone I could not bear... Love: a mystery that brings misery.

「When Life Gives You Lemons, Make Lemonade.」，胡亂翻譯成中文的話，就會變成「生活帶來您時檸檬做檸檬水」（網絡圖片）

《開罐》記者請教過

精通廣東話同英語互譯的蕭叔叔，

他笑言有關句子寫法「So MK」，

認為該句子可以寫成：

Love is not a science.

If it was, it wouldn’t be able

to cause so much pain.

蕭叔叔強調他並非翻譯，

只是用英文

將句子的意見重新表達一次。

哪麼到底如果譯才會比較理想呢？，

「跟芬尼學英語」創辦人Tiffany表示，

這一類句子翻譯難度很高，

要保留原來味道的話，

要使用英語中的習語（idiom）來翻譯，

否則譯出來的句子就會變得很普通平淡，

她亦嘗試翻譯了一下。

There’s no accounting for love. If there was, there would be no hurt.

她指不少人會用「explain」，

作為「解釋」的翻譯，

在文意上並不太吻合。

因為「explain」，

是指一些科學上、

理性上的解釋，

而原句中「解釋」的意思，

更傾向「愛一個人是很難明白的」，

這心理上的意思。

Tiffany亦會拍攝短片在網上教英文。(與芬尼學英語影片截圖)

她指英語中有一句習語：

「There’s no accounting for taste.」

意指「品味這回事是無法解釋的」，

因此將love套入至句子當中，

翻譯成「There’s no accounting for love.」

既保留了原來的意思，

亦套用了習語。

網上不時出現翻譯不準確導致的笑話。（網上圖片）

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而第二句，

她原打算譯為，

「no one would be hurt」，

不過重點不是「no one」，

而是「hurt」。

在英語的世界中，

如果想強調一件事情

「沒有傷害」，

會將hurt的位置，

由過去分詞或者動詞，

轉成一個名詞，

因此將之翻譯成

「here would be no hurt」

笑言「成事就會冇咁mk」。

這個server error可以說是翻譯界的經典之作了。（網上圖片）

Tiffany表示，

有時為更好翻譯句子或文章，

思考個大半天都是等閒事，

自己只花了大約10分鐘左右構思，

因此不會是最好的答案。

紋身是一輩子的事，要好好思考啊。（網上圖片）

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