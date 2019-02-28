【財政預算案2019】高登網民神改圖　惡搞財爺陳茂波

陳茂波早前為宣傳新一期的財政預算案，在自己網誌上載了一張在辦公室內手執最新預算案小冊子的相片，結果被以擅長改圖的知名高登會員「徐三好」看中，召集一眾巴打之力惡搞出一系列「波叔潛力圖」。

陳茂波在個人網誌上載的原圖。（陳茂波網誌）

這個貌似開玩笑的改圖集，其實亦包含了一些很認真的「改圖」小智慧，我們就從此了解為何高登巴打們的改圖為何每一次都可以令人發笑。

↓↓↓一起看看一眾高登巴打的作品↓↓↓

【1.】基本惡搞

最基本的改圖就是把圖片上原有的材料加以運用，例如改變圖中人物站位，增加或減少圖中物件等，製造不一樣的喜感。今次的「波叔看書」也不例外。

【2.】融入生活

「波叔」身為財政司司長，給人一副高高在上的感覺。但巴打們將當中的小冊子及辦公室改為貼近日常生活的事物，立刻把「波叔」變成一位「貼地」的長輩。

【3.】化身著名人物／角色

改圖最常見手法之一，把圖片事物變成一些具象徵意義的東西，例如電影著名事物、漫畫場境等，讓人把圖中人物與故事情節產生聯想，為原圖添加一層意境。

【4.】諷刺

諷刺是改圖中最常看到的中心思想。今次「波叔」亦被巴打們改成一些被嘲弄的對象。

【5.】政治意識

正所謂「生活離不開政治」，改圖加入政治意味每每都可獲得最大迴響。財政司司長當然是相當好發揮的題財。