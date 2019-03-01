翻版金正恩原來在香港出生！　「長得像金正恩就像中彩劵」

美國總統特朗普與北韓領導人金正恩，日前在越南舉行第二次北美會談。在會談的4天前，先有cosplay特朗普和金正恩的演員現身越南，炒熱氣氛。不說不知道，原來這名專扮金正恩的演員是在香港出生的。他還說，長得像金正恩就像中了彩劵一樣幸運。

真假金正恩傻傻分不清！（뉴스핌,yonhap news圖片）

被驅逐出越南



2月27至28日，

特朗著和金正恩在越南河內舉行

第二次北美會談。

但在會談正式舉行的4天前，

coplay二人的演員已經

在越南「大搶風頭」，

而扮演金正恩的Howard X更被

越南當局於2月25日驅逐出境。

Howard X因扮演金正恩被越南驅逐出境（YouTube@SBS Entertainment截圖）

多次公開扮演金正恩 成御用演員



這位名為Howard X的演員，

原來在香港出生，

現已移居澳洲。

他在平昌奧運期間，

特地走近北韓的打氣團，

打氣團第一眼看他都呆了不敢出聲，

反應過來後，

很快便把他趕走了。

去年在新加坡特金會亦有現身（YouTube@SBS Entertainment）

平昌奧運期間，特地走到北韓打氣團面前，嚇呆了不少人。（YouTube@SBS Entertainment）

在香港也有扮過金正恩（YouTube@SBS Entertainment）

長得像金正恩就像中彩劵



SBS節目近日訪問了Howard X，

他指，

扮金正恩是無法避免的事，

「因為大家都說我長得跟他很像，

我便開始試著扮他。

回首一看，

其實我就像中了彩劵一樣幸運」。

在剪「金正恩頭」的Howard X（YouTube@SBS Entertainment）

每次出演費高達12萬港元



為甚麼他會說像中彩劵一樣？

自從成為了翻版金仔後，

Howard X接到很多

出演邀請和廣告代言，

而他每次出show的酬金，

竟然高達1700萬韓圜

（約12萬港元）！