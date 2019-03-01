翻版金正恩原來在香港出生！　「長得像金正恩就像中彩劵」

美國總統特朗普與北韓領導人金正恩，日前在越南舉行第二次北美會談。在會談的4天前，先有cosplay特朗普和金正恩的演員現身越南，炒熱氣氛。不說不知道，原來這名專扮金正恩的演員是在香港出生的。他還說，長得像金正恩就像中了彩劵一樣幸運。
真假金正恩傻傻分不清！（뉴스핌,yonhap news圖片）
被驅逐出越南
2月27至28日，
特朗著和金正恩在越南河內舉行
第二次北美會談。
但在會談正式舉行的4天前，
coplay二人的演員已經
在越南「大搶風頭」，
而扮演金正恩的Howard X更被
越南當局於2月25日驅逐出境。
Howard X因扮演金正恩被越南驅逐出境（YouTube@SBS Entertainment截圖）
多次公開扮演金正恩 成御用演員
這位名為Howard X的演員，
原來在香港出生，
現已移居澳洲。
他在平昌奧運期間，
特地走近北韓的打氣團，
打氣團第一眼看他都呆了不敢出聲，
反應過來後，
很快便把他趕走了。
去年在新加坡特金會亦有現身（YouTube@SBS Entertainment）
平昌奧運期間，特地走到北韓打氣團面前，嚇呆了不少人。（YouTube@SBS Entertainment）
在香港也有扮過金正恩（YouTube@SBS Entertainment）
長得像金正恩就像中彩劵
SBS節目近日訪問了Howard X，
他指，
扮金正恩是無法避免的事，
「因為大家都說我長得跟他很像，
我便開始試著扮他。
回首一看，
其實我就像中了彩劵一樣幸運」。
在剪「金正恩頭」的Howard X（YouTube@SBS Entertainment）
每次出演費高達12萬港元
為甚麼他會說像中彩劵一樣？
自從成為了翻版金仔後，
Howard X接到很多
出演邀請和廣告代言，
而他每次出show的酬金，
竟然高達1700萬韓圜
（約12萬港元）！
不少歐美的新聞節目也邀請過他上來作客（YouTube@SBS Entertainment）