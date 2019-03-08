永遠飾演年下男？8個被定型的韓國男演員　李鍾碩是柔弱書生？

近日有香港網民在連登討論區，發起「一人一個劇集最巔峰角色」，其實量產劇集的韓國都有不少，雖然未有「最巔峰角色」，但就有某類型的人物，你會發現老是他飾演。

【1】永遠的少年– 朴寶劍

《男朋友》劇照

一張親切童顏的臉，

讓朴寶劍受到

很多姐姐的喜歡，

尤其2015年出演

《回答吧1988》後，

更獲得國民弟弟的稱號，

隨後其他大熱作品

《雲畫的月光》、《男朋友》

都是屬於少年感重的角色。

【2】斯文書生– 李鍾碩

《羅曼史是別冊附錄》截圖

由2012年的《學校2013》

起開始走紅的李鍾碩，

似乎一直扮演一些斯文的角色，

例如2014年的《異鄉人醫生》飾演醫生、

《Pinocchio》中的記者、

《當你沉睡時》的檢察官

和最近熱播的

《羅曼史是別冊附錄》中的主編，

都是擔當較文靜的職業。

【3】口是心非的惡霸– 金宇彬

《學校2013》劇照

和好兄弟李鍾碩一起出演

《學校2013》的金宇彬，

因為外貌和氣場的關係，

一直都是飾演表裡不一的「惡霸」，

先是2013年的《繼承者們》中，

愛着女主角卻老是欺負人；

2016年的《任意依戀》中

飾演一個高冷男，

起初迴避

後來深愛女主角的男人。

【4】霸氣男友– 朴敘俊

《金秘書為何那樣》截圖

憑2017年的《三流之路》

正式登上一線男星的朴敘俊，

其實早在2016年的《花郎》

已是一位勇敢聰明的大哥，

《三流之路》是一個

極具戰鬥力的拳擊手，

去年的《金秘書為何那樣》

更加深了他霸氣的形象。

【5】國民叔叔/爸爸– 孔劉

《鬼怪》截圖

2016年的《鬼怪》

再次接觸電視群的孔劉，

當中溫暖的「大叔」形象深入民心，

其實同年孔劉出演的電影

《男與女》和《屍殺列車》中，

已經是一個上了點年紀的角色，

加上《鬼怪》中的暖叔叔，

孔劉應該都難擺脫這定型了。

【6】永遠的有錢仔– 李敏鎬

《繼承者們》截圖

沒有飾演過窮小子的李敏鎬，

要追溯到2009年

《花樣男子》具俊表一角，

超有錢又幼稚霸道的角色

演譯得太好，

李敏鎬之後的作品

都是高富帥，

有2013年的《繼承者們》，

2016年的《藍色海洋的傳說》。

【7】血腥作代表– 金材昱

《客：The Guest》截圖

早在2007年金材昱

已有出演大熱韓劇《咖啡王子1號店》，

但在觀眾眼中仍不深刻，

直到2017年的《Voice》中，

他飾演變態殺手毛泰九，

令大眾非常深刻，

到下一套電視劇《客：The Guest》

都是走恐怖血腥風。

【8】國家間諜– 池昌旭

《Healer》劇照

池昌旭是在2013年《奇皇后》中

開始為人熟悉，

但開始飾演萬年間諜的，

是在2014年的《Healer》，

令人感覺他身手非常敏捷，

直到2016年的《The K2》

仍是位「國家特種部隊成員」。