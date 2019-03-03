求職者反問「你有咩缺點？」 　面試官打一句回應KO反殺

求職面試時，「你有甚麼問題想問我？」是公認最難答的問題之一，近日有連登網民發文，指同組的組員反問面試官「你覺得自己缺點是甚麼？」，結果被面試官幽默一句KO。

見工面試時，總會在最後被問到，「你有甚麼問題想問我？」，網上亦有不少教學，如何得體地回答這個問題。近日有連登網民發文，指自己見工時有奇遇，有小組面試的發問環節，其中一位女組員竟然反問面試官「你有何缺點？」，引來網民大笑，指面試官經常問古怪問題，「今次終於串返你！」

網民表示，小組面試的發問環節，其中一位女組員竟然反問面試官，「你有何缺點？」（《穿Prada的惡魔》劇照）

大量網民要求樓主更新，希望看看面試官會如何回應，結果亦沒有令他們失望，樓主指面試官「個考官呆咗幾秒，跟住話自己缺點應該係太過仁慈」，另一名面試官立即和應，「係囉冇即刻踢你出房」，連消帶打的回應獲網民激讚，果然身經百戰。

面試官的幽默應對，連消帶打。（網上圖片）

不過口直心快未必是壞事，有網民指自己大學小組面試時，考官問組員對該學科的認識，以及畢竟之後從事的工作，「我隔離條友竟然話呢科無前途會乞食，真係講咗乞食兩個字出嚟」，而最令他意想不到的是，最後竟然收了他，有網民欣賞他直話直說：「明知乞食都想入去讀，真正表達到有幾大興趣，俾我都收佢」

網民感嘆一分好工難求，一個好老闆更難求。（網上圖片）

亦有不少網民分享，自己見工時遇過的奇人奇事，例如約9:00見工，但老闆12:30才出現，見面時盡說廢話只是為了壓價，「我唔可以話我讀書好叻，但最少比人撚緊，定教精緊我都仲分到」，本來願意等三個小時是為了尊重公司及面試，結果卻遇上一個不尊重求職者的老闆，最後就算有第二次面試機會，他都決定放棄。

遇上一班好同事，會更有工作動力。（網上圖片）

有網民剛畢業時去見工，面試完畢才落到樓下，就收到剛剛面試的同事電話，邀請他一起午餐，「食完之後過多2日就做左佢地同事」，網民笑言怕他被其他公司搶走，「班同事都幾過癮」。

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