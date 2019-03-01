中大外籍學生大嘆學廣東話超難！　扣分？求分？傻傻分不清

中大有外籍學生在大學Secrets專頁發文，指「香港人應知道外籍學生在學廣東話的時候，正承受些甚麼」(Hong Kongers have to know how international students are suffering to learn Cantonese)。貼文中附上羅馬拼音的漢字廣東話拼音，其他網民紛紛稱：對外國人而言太難了。

我見到呢啲題目我都覺得對外國人嚟講好難

外國學生嚟得香港，就預咗要學香港嘅語言

語音相似分不清？難為外國人



中大有外籍學生貼文指學廣東話困難，又貼圖舉例「籃球」和「欖球」；「扣分」和「求分」；「剪頭髮」和「整頭髮，雖然語音相似，但音調改變，字義亦變得不同。 其他網民紛紛回應指，圖中的例子，對外籍學生而言不是容易事。「廣東話博大精深」，「大家要支持身邊學廣東話嘅外國人啊～」，「學廣東話嘅過程唔係艱難之類...係挑戰一種!。」

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發貼文的是日籍學生Daichi Ishii，曾就讀於中文大學日本研究。翻查中文大學中文系課程資料，學系有開辦不同類型的中國語文課程予國際學生修讀，包括「CHLT 1101 大學中文初階(一)」、「CHLT 1202 大學中文初階(二)」、「CHLT 1104 自學中文初階」及「CHLT 1105 自學中文」。

外籍學生用心學習廣東話

日籍學生Daichi Ishii 在自己的Facebook 中表示，原本是上非華語學生的廣東話課，但注意到幾項事情。Daichi Ishii指，他很驚訝各同學對廣東話課的準備很充足，比他預想的多，而且大多同學是來自歐美。其中他發現有韓國同學用疑是學習普通話的簡報，而且標記也不像是粵語拼音，又指若不懂普通話也許讀不懂那張簡報。