【韓國旅遊】帶你看BTS提過的「一投K」　$3.5唱一首歌！

最近在韓國年輕人之間常常可以聽到一個流行語「一投 K (혼코노)」，甚至在 BTS 防彈少年團團綜《Run BTS!》第61集的猜縮略語遊戲中也出現了，雖然 Jin 馬上就答出了正確答案，但是 SUGA、V 和 J-hope 卻連聽都沒聽過，大家猜到了嗎？事實上，「一投 K (혼코노)」就是「一人投幣式 KTV (혼자 코인 노래방)」的縮略語喔！

Jin、RM (《Run BTS!》截圖)

今天就讓小編帶大家去看看韓國的投幣式 KTV！雖然現在韓國很流行一個人去投幣式 KTV 唱歌，包廂空間確實也不大，不過大部分的投幣式 KTV 至少還是可以容納得下兩到三個人，如果不習慣一個人唱歌的人也可以找朋友一起去體驗看看喔！

在韓國投幣式 KTV 幾乎是隨處可見，走在弘大街上很容易可以看到寫著「코인 노래방」的招牌，或在一些百貨公司、遊樂場裡面也會設置幾間包廂，價錢通常是一首韓幣500元（約港幣3.5元），小編在弘大唱過一間是一首韓幣500元、三首韓幣1,000元（約港幣7元），但三首只限紙幣付款，如果投兩個500元硬幣只會給兩首歌，這種時候記得要把規則看仔細才不會吃虧喔！另外，小編也在釜山唱過四首韓幣1,000元的，還有小編的朋友說新村也有像釜山這種價位的投幣式 KTV，真的是很划算啊！下面這張圖裡面的價目表則是一首韓幣500元、兩首韓幣1,000元。

今天小編就以這個設在 Outlet 遊戲場裡面的投幣式 KTV 來跟大家介紹，投幣式 KTV 的包廂門通常都是可以看到裡面的，這樣才知道有沒有人，如果是空的就可以自由使用 (如果是有櫃檯的那種投幣式 KTV 服務人員會告知包廂號碼)，有些地方是唱完離開的時候把門開著讓後來的人知道這間沒人用就可以了。

投幣式 KTV 也跟我們熟悉的一般 KTV 一樣，點歌本和遙控器是必備，如果在點歌本找到想唱的歌，就可以使用遙控器上半部的數字鍵盤輸入，輸入完畢之後按「시작 (開始)」歌就會出來了。

如果會打韓文歌名或歌手名的話可以直接使用遙控器下半部的韓文鍵盤點歌，先選「제목 (歌名)」或「가수 (歌手)」，接著輸入韓文，如果是英文歌名或歌手名可以按左下角的「한/영 (韓/英)」切換語言，每輸入一個字系統就會自動列出搜尋結果符合的名稱，像選了歌手名輸入「워」之後第一個就出現了「워너원 (Wanna One)」，出現選項的時候可以利用遙控器上半部左下角的上下左右鍵來選，最後按中間的「선택 (選擇)」。

選擇歌手之後就會出現這個歌手所有可以點的歌，如果是輸入歌名的話就會出現所有唱過這首歌曲或同名歌曲的歌手，這時候一樣用上下左右鍵選擇，最後一樣按「선택 (選擇)」就可以了，是不是很簡單呢？

接著就開始唱囉！唱完之後，系統通常都會給一個分數 (請無視小編的分數)。

除了韓文歌之外，當然也有英文歌、日文歌，而且還有中文歌！中文歌在點歌本裡面就可以找到了，不會唱韓文歌但很想體驗看看韓國投幣式 KTV 的朋友也不用擔心喔！

+ 2

看到這裡是不是也很想來投幣式 KTV 高歌一曲呢？下次有機會到韓國玩看到「코인 노래방」不妨大膽走進去吧！

【本文獲「Kpopn」授權轉載，原文：BTS 提到的「一投 K」是什麼？帶你去看看韓國的投幣式 KTV！】