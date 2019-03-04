分手後不再眼冤　神奇網站幫你P走前度　收費點計？

前度一直是令人又愛又恨的存在，如果是和平分手的還好，若是不歡而散的話，看到他的照片都眼冤。這不再是大家的煩惱了，因為有外國網站，可以幫你將照片中的前度P走，讓你和傷心回憶說再見！

外國網站「Edit My Ex」，提供P走前度服務。（Edit My Ex網站圖片）

外國網站「Edit My Ex」，提供48小時內P走前度服務，網站創辦人Mark Rofe表示，在一位朋友經歷情傷時，送了她一張把前度P掉的相片，女生立時破涕為笑，他意識到這些照片的「威力」，以一個半開玩笑的方式，去幫助他人走出情傷，以另一個角度面對過去。

網站創辦人Mark Rofe表示，送了朋友一張把前度P掉的相片，她立時破涕為笑。（Edit My Ex網站圖片）

Rofe有設計背景，更找來了其他志同道合的設計師，一起幫客人P走煩惱。他認可以用自己的一技之長，幫助別人，令受傷的朋友可以重新露出笑容，是一件很有意義的事。

他們不會過問客人的故事，「我們只負責P走你的前度」。（Edit My Ex網站圖片）

網站「Edit My Ex」的服務收費為每張6.99英鎊（約70港元），標榜48小時內交貨，他們亦不會過問客人的故事，「我們只負責P走你的前度」。如果遇到太複雜，或者難以P圖的相片，他們願意為客人P另一張圖，又或者P另一張圖。

Edit My Ex的示範作品。（Edit My Ex網站圖片）

有網民笑言，是時候開始整理，「大掃除」一下，將自己的前度由照片中全部掃走。不過亦有網民認為，服務可以博得一笑，看到有前度的照片，的確會令人想起很多不好的回憶，但有時就算將前度P走，看到同一張照片或地點，都會無可避免想起他。

小編覺得有一技之長真的很重要，有沒有會P圖的朋友，可以幫小編P個女朋友到我的獨照上......