台灣網紅公開求包養　還自爆收費　T妹：一買一賣好合理

台灣網紅T妹日前公開自己的包養價碼「一個月6天就破100萬（台幣、下同）」，強調自己若真想斂財靠包養最快，言論一出即時引起網友熱議。今天她再於Facebook發文，直呼：「有錢賺當然好」，坦言表示不反對任何人被包養，她直言：「老闆不包養妳也會包養別人」。

台網紅T妹衣着打扮與言論同樣惹火。（Facebook）

上週T妹在Facebook公開自己的包養行情，她提到包養公司曾開價：「一個月6天就破100萬」，T妹還開玩笑說：「真是的，客戶怎麼不直接找T妹。」包養話題引起網友熱議，T妹今天再度於Facebook發文，她提到女生讓男生請客，會讓對方以為她貪小便宜，要求男生請客。反觀男生約援交妹出去吃飯，即便可能要價1.5萬元，還有一堆人搶着要，對此T妹坦言：「為甚麼對方比較值錢？因為至少人家有個價碼！」

T妹直言不反對任何人被包養，她認為沒有感情基礎下：

一個付錢、一個收錢執行任務，是合理的。

T妹表示即使雙方產生感情，男生至少不是白玩，還願意用肩膀照顧一個女人：「這不是比大家口裡的渣男高尚太多了嗎？」

T妹更直言：「老闆不包養妳，也會包養別人，對不起他老婆的，是他，不是外面的女人。」另外對於包養行為，T妹表示那是別人的生活、給予尊重。不到一個禮拜接連引起火爆話題，讓許多網友到她Facebook留言：「年代不一樣了，為自己活不用管別人的嘴如何說」、「自己也做過酒店…了解」、「開眼界了…恥度無下限，忘了羞恥心怎麼寫」。

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