學生時代用舊手機才懂的7件事　爆信箱焗刪sms　同台先做到朋友

從Sony Ericsson、Nokia等電話一路走來，手機功能越來強越大，但正如障礙賽一樣，有時候小小的困難，反而可以讓人更團結親密，甚至留下一份從艱苦中活過來的回憶，共同回味。

以前的手機款式五花八門。（《戀空》劇照）

相信大家都在使用智能電話，不知道會不會偶爾想起，那些年仍在使用有按鍵的小手機的時光？Sony Ericsson、Nokia、Motorola等手機款款不同，個個鬥潮鬥型，不過亦有些小煩惱，一起來重溫一下以前的回憶吧！

【1用紅外線、藍芽傳輸】

以前過資料可以一個非常大的工程。（網上圖片）

以前只有有錢人，才能夠負擔起電話上網的費用，如果要互相要傳送一些小檔案，例如相片、音樂等，就會用紅外線或者藍芽傳輸。使用紅外線的話，要將兩部電話的紅外線天線對準，幾乎在貼在一起才有效。藍芽的話就比較方便，不過範圍都只有一個課室大小。附帶一提，藍芽還可以用來連機對打呢。

【2會精心挑選鈴聲】

現在大家都只用預設鈴聲。（網上圖片）

現在不少朋友，都會使用手機預設的鈴聲，還記得以前會自己學習，用一些簡單的剪接軟件，自己將心儀的歌曲剪成一個鈴聲版本，有時候更會有擅於此道的朋友，願意幫忙，回到學校之後再用上面所說的紅外線、藍芽傳給朋友。年紀大一點的朋友，可能更會試過手動入逐粒音入midi，製作自己的鈴聲。

【3爆信箱】

「到底要刪哪一條短信好呢？」這是每個人都經歷過的煩惱。（網上圖片）

以前的電話sms信箱容量非常有限，跟朋友互發短信得多，非常容易爆，解決的方法只有一個，就是將其他短信刪除。每次遇到這個關口，心中都會非常掙扎，不想刪除紀錄，可是不刪的話又收不到新的短信。因此可以留在電話信箱中的短信，都是「身經百戰」，非常有意義的，時不時都會翻看。

【4真‧單手打字】

打字的問題，對外國網友來說難度更大。（網上圖片）

有按鍵的電話，9成9都是用筆劃輸入法，加上電話細小，單手打字完全不是問題，而且是必要技能，因為上堂收起雙手可是非常可疑的行為，單手的話自然不會那麼容易引起別人（主要是老師）的懷疑，更有不少朋友合上眼都打到字。另外，打英文是非常麻煩的，例如「c」，往往要按三下才打得到。（小編現在仍然是在用筆劃打字，這個習慣已經改不了）

【5唔同叉電器】

以前的充電器個個都不一樣，幾乎不可能共用。（網上圖片）

不同牌子的電話，同的都不是同款的充電器，很多同牌子但不同型號的手機，都不可以共用充電，跟現在非常主流的USB、TYPE C、iPhone線等不一樣。每換一次手機，就會有一款新的充電器。不過當時的電池可以拆電，不好像我們現在要帶行動電源出街，當年是直接多帶一枚電池的，而且電話hang了時，可以直接拆電，大家應該都有這個經歷吧？

【6手動下載遊戲】

貪食蛇可是手遊界的師祖級前輩。（網上圖片）

最早期的電話，只有內置的幾款遊戲，例如貪食蛇等，不過到了後期，電話可以安裝java檔案，就衍生了大量以「.jav」為副檔名的遊戲，在各大討論區和論壇下載，再轉存入手機，有的更可以連機對戰，而且都不需要上網。小編當年會看很多電子書、網絡小說，都是以「.jav」為副檔名，在小小的螢幕上看字，當年真好眼力。

【7同台先可以做朋友】

現在大家已經很少有不同台的煩惱了。（《逃恥》劇照）

這個絕對是跨機種、跨牌子、跨時代的現象，現時當然不用擔心，可是當年不同電話台互發短信的話，每個收費$0.5甚至$1，而同台的話基本上一個月有成千上萬個免費短信的名額。另一方面，如果真的要跨台短信的話，絕對會用盡一個短信的所有字元，因為一條短信的字數上限70字，換句話說，你發3個字跟發70個字，都是收一條短信的費用，那當然不可以浪費！

有網民在2017年發現，男神古天樂仍在用推蓋電話。（微博＠Wai歪歪魚）

現在我們用電話，當然少了很多上面的煩惱，畢竟時代在進步，而且電話的外型也有了很大的變化，以前推機、摺機可說是非常潮的呢，想不到兜兜轉轉，各大廠商又推出了可以摺mon的手機。