家長訂房想省掉小朋友床位費　旅館霸氣回應：乾脆不要外遊

相信大家出外旅行都會盡量選擇價格便宜的酒店或旅館，把住宿費降到最低。有網民在facebook社群「爆料公社」發文指自己一家（4大4小）想到小琉球渡假，便在網站上詢問一家旅館可不可以節省孩子床位費用，給她預訂一間6人家庭房。旅館回覆她應該訂「十人房」，給孩子一個舒適的空間。更指出旅遊也這樣計算，就「乾脆不要外遊」。此帖文一出後，留言大多支持旅館，認為該網民只是借孩子來強行要求旅館算便宜一點。

網民開post讓大家評論誰對誰錯。（爆料公社截圖）

該網民在社群上載了所有與旅館的對答內容。旅館回答她的孩子已經很大，已經佔了床位，並指責她「台灣父母都當孩子是人」，說歐美父母很重視孩子出遊的睡眠品質，就算「兩大一小，大都是訂四人房」。然後該網民發晦氣的回答她是窮人家付不起錢，謝謝旅館的「指教」，「讓孩子失去了外遊的機會」。其後兩者繼續為「孩子外遊質素」的話題展開激辯。

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該網民又上載了一些對象不明的對話，但內容多是批評這間旅館的主人。

相信該網民原本是希望尋求大眾的支持，一起批判旅館。但普遍留言卻反過來批判該網民才是那個無風起浪的始作俑者。大家都覺得該網民是抱著「貪小便宜心態」，直言「嬰兒搭飛機都還要燃料稅了⋯為什麼您的小孩不用付費？」。不明白為何該網民為何這麼厚面皮，惡人先告狀，問她「誰給你的勇氣，梁靜茹嗎？」。還有留言讚賞旅館的回覆「無敵霸氣」，只是說話比較「直白不拐彎」，完全沒有說錯。但亦有留言認為旅館的回覆無需帶著個人情緒，不明大家為何這麼支持旅館。