京都魅力不再？　4個原因令日本人遠離京都

京都一直是旅行熱門地點，不過最新的日本調查指出，比起國外遊客，日本人反而愈來愈不想去京都旅遊。

日本網站轉載《日本京都》新聞報導，截至2018年12月為止，在京都市內酒店住宿的日本人人次，已經連續21個月下降。2018年全比2017年錄得9.4%跌幅，就算進入觀賞紅葉季節，來自日本本土的遊客仍持續下降，報導分析有關原因有以下4個。

報導指出京都的日本遊客愈來愈少。（網站截圖）

【1太多人】

報導引述酒店經營者所透露，流失本土客人的主要原因，是由於過量的外來遊客，令到市內「人口爆棚」，從而令日本人產生想要遠離京都的想法。有香港網民表示，在京都遇到的，都是外國遊戲甚至是香港人，聽到日語的機會反而更少，笑言應該禁上不懂日語的人到日本旅遊。

人滿為患是京都面對的一大問題。（GETTY IMAGE）

【2交通難以負荷】

這是人多引發的後果之一，就是京都的交通難以負荷龐大的遊客，對於遠道而來的遊客，多等一會其實還好（反正都到了，也沒有辦法不乘吧），不過對於平時交通方便的日本人來說，就顯得更加不方便，因此成為了只中一個日本人放棄到京都的原因了。

人多連交通都成問題。（網上圖片）

【3住宿供不應求】

跟上面的道理差不多，報導指出，京都的酒店長期爆滿，因不少外國遊客一早預約了酒店等住宿，難以有「walk-in」的機會，不過報導亦引述酒店業內人士表示，酒店房間的數目正持續增加，訂房亦變得愈來愈容易，加上部分房間加價，會令長期住在酒店的外勤人員另覓居所，都有助釋放酒店房間。

業內人士指出。京都的酒店房間未來會持續上升。（GETTY IMAGE）

【4年輕人偏好出國】

報導最後指出，國內年輕人比較喜歡到國外旅遊，反而更少到京都等地方。簡單點來說，就好像我們假期會想到日本、台灣、韓國等地方走走；在大嶼山、尖沙咀等旅遊熱點，香港人都比較少去，反而是外國遊客更多。由這個角度看，日本年輕人的心態應該跟我們差不多吧。

報導指出，日本年輕人已經愈來愈少留在國內旅遊了。（GETTY IMAGE）

而對本土客的流失，京都政府希望可以推廣內市冷門一點的地點，例如小原和高雄地區，可以分流旅客之餘，亦可以發掘新的景點。各位朋友要不要參考一下？說說你的看法吧！