【DSE】三養辣雞香腸、朱古力麥脆！嚴選10款20元內溫書必備零食

臨近公開試的時節，溫書怎能沒有零食！ 《開罐 Opener》為各位考生走遍三大便利店，搜羅並嚴選10大20元以內買得到的溫書必備零食，當中不乏最新產品，更附上小編試食報告！溫書不再怕沒有好零食伴你！

《Opener》為你嚴選十款溫書必備零食！（吳嘉俊攝）

【1】辣味醒神！三養新品辣雞味魚肉腸

三養的火辣雞撈麵相信已經無人不曉！而這個系列最新推出的產品，正是火辣雞撈麵味道的魚肉腸！一包有三條，貼心特別設計的開口，可以輕鬆撕開香腸包裝！以為是包裝的膠片呈橙色？錯了，那個是香腸本身的顏色！不過辣味比想像中沒那麼辣，大家可以挑戰一下。（$15，購自7-Eleven）

橙色的不是包裝，是香腸本身的顏色！（吳嘉俊攝）

【2】CP值最高！古田布朗尼曲奇

一個大包裝，內有22塊獨立包裝的布朗尼曲奇，味道偏甜，質地偏軟。12元的價格簡直佛心！這樣的獨立包裝十分適合溫書「中場休息」時拆一包補充糖份後再努力溫習！（$12，購自Circle K）

獨立包裝的朱古力布朗尼！（吳嘉俊攝）

【3】鹹甜鹹甜的味道 日清朱古力脆波

以粟米片裹上朱古力的零食，一聽這個配搭就知道無可能會不好吃！製作成一口一顆的尺寸，包裝上貼心用上可重新封上的密實袋包裝，十分適合學生隨身攜帶，需要糖份就打開吃一口！（$10.9，購自Circle K）

（吳嘉俊攝）

【4】口感令人上癮！7 Premium朱古力麥脆

溫習是長期抗爭，這包7-Eleven自家品牌的朱古力麥脆，每顆朱古力的尺寸都十分迷你，而量則十分多，以這個價錢大概可以吃上兩天，是十分抵食的零食選擇呢！外層薄薄的朱古力，包裹著脆脆麥米，這種口感絕對會上癮！（$15，購自7-Eleven）

（吳嘉俊攝）

【5】好侍通加利鹽味粟米筒

這個鹽味的粟米筒零食不算甚麼新產品，最近竟然推出小包裝！這是一款一吃就不能停口的零食，所以推出小包裝就更可以限制自己不要吃過量！而且這個可以一次過套在手指上，很方便在溫書時食用！（$9.5，購自7-Eleven）

（吳嘉俊攝）

【6】Kanro蘋果蜂蜜潤喉糖

溫書溫太久一定會唇乾舌燥，這個時候蘋果口味的潤喉糖最適合不過了！這款潤喉糖是硬糖，蘋果配上蜂蜜口味偏甜，可以放在口中讓它慢慢融化，一直感受甜甜的滋味！（$6，購自Circle K）

（吳嘉俊攝）

【7】鹹香脆口！Kimura香脆小食

介紹了這麼多甜食，出現鹹食了！這一包期間限定的KUMAMON「拉麵風味」零食鹹香惹味，面頭有顆顆鹽粒，吃完記得要多喝水！（$11.9，購自Circle K）

（吳嘉俊攝）

【8】達輝迷你朱古力豆

這是VanGO便利店獨家的朱古力豆，色彩繽紛的朱古力豆很適合一顆接一顆放進口！味道比起其他朱古力更重奶味，而包裝則可以重新關上蓋子，就算吃不完也不用擔心！（$5.5，購自VanGO）

（吳嘉俊攝）

（吳嘉俊攝）

【9】嗜甜人士必試！明治雪吻焦糖朱古力

明治雪吻朱古力吃得多，這個形式的雪吻又有沒有吃過？以熱賣口味牛油焦糖雪吻朱古力作藍本，推出這種錫紙包裝的朱古力。沒有了雪吻表面的朱古力粉，清楚看見大理石般的花紋，看著都十分療癒！口味十分甜，嗜甜人士必試！（$15.5，購自VanGO）

（吳嘉俊攝）

【10】固力果朱古力味奶油捲心餅

大家應該都吃過這個系列的捲心餅零食吧！它也和我們一起成長，新推出了大人口味的朱古力慕絲夾心餅，裡面的夾心比起以前吃的更幼滑綿密，不會過甜，值得一試！（$9.9，購自VanGO）

（吳嘉俊攝）