做網紅仲好賺？　5位轉型做YouTuber更紅的藝人 　吃貨、教豐胸

早前孫耀威在內地媒體平台「虎牙」直播，攤瘓網絡之餘，還賺取了7,000萬人民幣，折合約8,400萬港元，再一次證明這個世代當網紅，隨時比做一個藝人還要火紅。
在這個被KOL佔領的時代，韓國演藝圈都有不少藝人都開設了YouTube頻道，為自己開闢一條新血路，人氣亦隨之增加，以下就有5位韓國藝人，因YouTube頻道令人氣再上一層樓。
【1】AKMU 李秀賢
（YouTube截圖）
樂童音樂家（AKMU）的妹妹李秀賢，
自哥哥（李秀赫）入伍後，
公司一直都沒有為她出歌，
即使哥哥入伍前
已經為妹妹準備了好多歌，
李秀賢一直等不到曝光機會，
於是開設YouTube頻道教化妝，
這舉動反而令大眾
認識到她新的一面，
人氣不跌反升。
雖然有遇到網民
抨擊她的外表，
不過秀賢堅持做想做的事，
這個勇敢可愛的一面，
為她增加了不少好感。
【2】Apink 普美
（YouTube截圖）
Apink的普美一向
都是一個大吃貨，
在過去不少綜藝中，
都展現了愛吃的一面，
而且大吃大喝的模樣，
令大眾覺得普美很「貼地」。
在去年年初，
普美開設了個人頻道，
影片內容圍繞她的日常，
令她形象更親切，
而且有韓國非常流行的
「吃播」影片，
看得人想跟她一起大快朵頤。
【3】申世景
（YouTube截圖）
申世景外表甜美，
卻被韓網民稱為票房毒藥，
雖然2013年至今
都在劇集中擔演女一，
但卻一直沒有火紅起來。
4個月前申世景開始拍片生活，
讓大眾了解更多她的日常，
沒有驚奇的內容，
申世景走的是治癒風格，
看着她閒時
散步、煮食、和狗狗玩，
大眾對她的印象都有所改善。
【4】f(x) Luna
（YouTube截圖）
f(x) Luna早在2年前
已開設YouTube頻道，
一開始主要拍攝
日常和後台實況，
激起了很多粉絲和
路人的好奇心。
隨後Luna更不時分享
瘦身方法，減肥食鐠等
Luna更曾拍攝如何用
化妝技術豐胸，
大膽破格的內容
令人眼前一亮。
【5】f(x) Amber
（Youtube截圖）
f(x) Amber早在3年前
已開始YouTuber的生活，
多達115萬訂閱者，
主要以英語作影片語言，
除了日常，
Amber主要邀請朋友一起參與拍攝。
Amber的風格
較貼近外國YouTuber，
大部份內容都是時下流行的挑戰、
試食、Q&A等，
除了韓國粉絲，
亦吸引了很多外國觀眾。