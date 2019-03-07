做網紅仲好賺？　5位轉型做YouTuber更紅的藝人 　吃貨、教豐胸

早前孫耀威在內地媒體平台「虎牙」直播，攤瘓網絡之餘，還賺取了7,000萬人民幣，折合約8,400萬港元，再一次證明這個世代當網紅，隨時比做一個藝人還要火紅。 在這個被KOL佔領的時代，韓國演藝圈都有不少藝人都開設了YouTube頻道，為自己開闢一條新血路，人氣亦隨之增加，以下就有5位韓國藝人，因YouTube頻道令人氣再上一層樓。

【1】AKMU 李秀賢

（YouTube截圖）

樂童音樂家（AKMU）的妹妹李秀賢，

自哥哥（李秀赫）入伍後，

公司一直都沒有為她出歌，

即使哥哥入伍前

已經為妹妹準備了好多歌，

李秀賢一直等不到曝光機會，

於是開設YouTube頻道教化妝，

這舉動反而令大眾

認識到她新的一面，

人氣不跌反升。

+ 6 + 5 + 4

雖然有遇到網民

抨擊她的外表，

不過秀賢堅持做想做的事，

這個勇敢可愛的一面，

為她增加了不少好感。

【2】Apink 普美

（YouTube截圖）

Apink的普美一向

都是一個大吃貨，

在過去不少綜藝中，

都展現了愛吃的一面，

而且大吃大喝的模樣，

令大眾覺得普美很「貼地」。

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在去年年初，

普美開設了個人頻道，

影片內容圍繞她的日常，

令她形象更親切，

而且有韓國非常流行的

「吃播」影片，

看得人想跟她一起大快朵頤。

【3】申世景

（YouTube截圖）

申世景外表甜美，

卻被韓網民稱為票房毒藥，

雖然2013年至今

都在劇集中擔演女一，

但卻一直沒有火紅起來。

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4個月前申世景開始拍片生活，

讓大眾了解更多她的日常，

沒有驚奇的內容，

申世景走的是治癒風格，

看着她閒時

散步、煮食、和狗狗玩，

大眾對她的印象都有所改善。

【4】f(x) Luna

（YouTube截圖）

f(x) Luna早在2年前

已開設YouTube頻道，

一開始主要拍攝

日常和後台實況，

激起了很多粉絲和

路人的好奇心。

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隨後Luna更不時分享

瘦身方法，減肥食鐠等

Luna更曾拍攝如何用

化妝技術豐胸，

大膽破格的內容

令人眼前一亮。

【5】f(x) Amber

（Youtube截圖）

f(x) Amber早在3年前

已開始YouTuber的生活，

多達115萬訂閱者，

主要以英語作影片語言，

除了日常，

Amber主要邀請朋友一起參與拍攝。

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Amber的風格

較貼近外國YouTuber，

大部份內容都是時下流行的挑戰、

試食、Q&A等，

除了韓國粉絲，

亦吸引了很多外國觀眾。