為何喪屍片主角衣衫單薄？　日網民超認真討論：裝甲愈厚死得愈快

近日twitter上出現了一個有趣問題，有網民在推文中發問：為何喪屍片中的主角，總是衣衫單薄？引來大量網民開展學術討論，到底打喪屍應不應該穿裝甲？

《生化危機》、《The Walking Dead》等以喪屍為主題的影視作品大熱，上映前後都引起高度關注，票房和收視成績更一點都不差，不過大家看的時候，有沒有想過，為什麼主角們明明知道被咬到就會被感染，還是穿得那麼少？

《屍殺列車》中的角色，裝甲值是零。（《屍殺列車》劇照）

日本twitter近日出現了一篇引起大量討論的推文，文中日本網友「るか@ ruka_movie」他表示，每次看喪屍片，都會覺得裡面的角色們衣衫單薄，為什麼不把全身包緊呢？大量網友都有同感，直指他們應該穿上盔甲，更有人留言說，自己在看《屍殺列車》時，很想對脫下西裝外套的大叔喊「快點穿上！」

網民好奇為什麼喪屍的主角都如此少布。（twitter@ruka_movie）

不過有另一派網民有不同意見，指穿上裝甲的話，行動會變得不方便，拖慢移動速度，這樣反而更容易被喪屍攻擊，輕甲的話防禦力不足倒不如不穿。在不少電影作品之中，喪屍們都力大無窮，而且攻擊手段亦不止咬，一旦被捉住就分分鐘被五馬分屍，「就像開罐頭一樣」，倒不如輕裝上陣，增加靈活度。

一些作品中的喪屍力大無窮，穿上裝甲可能死得更快。（《The Walking Dead》劇照）

類似的話題在內地亦引起熱烈討論，有內地網民指出，所有的盔甲都是靠系帶連接在人體上的，擊打的時候系帶不會有問題，但是拉扯的時候系帶就很可能被扯斷造成盔甲脫落，甚至扯斷手腳。更大的問題是，盔甲活動時會產生聲音，引來其他喪屍，更是得不償失。

一旦穿上盔甲後受到感染，重甲喪屍就更難被打死了。（《The Walking Dead》劇照）

亦有網民由電影製作的角度出發，指如果全身盔甲的話，就會看不到主角的臉了，更多show肌等福利場面亦會消失，而且亦會限制劇情發揮，因此很少有「全身盔甲打喪屍」的情節，取而代之的，是「全身武裝打喪屍」，《生化危機》就是當中的佼佼者。

《生化危機》中女主角打喪屍就如斬瓜切菜。（《生化危機》劇照）

那麼遇上喪屍該如何自救呢？有網民建議最好三人組隊，一個修理工，最好有電工和鉗工技術，還可以兼職木匠，可以修理器具；一個知識水準較高雜學的平民，可以打理隊內的日常需要；一個司機，會撬鎖，稍微敏捷一點就最好，車子在充滿喪屍的環境中，可是非常重要的啊！武器方面最好冷熱兵器結合，槍枝彈藥一般平民很難有機會得到，因此都是以冷兵器為主，這也是逼不得已。

如果喪屍爆發在古代，應該更難生存吧。（《李屍朝鮮》劇照）

有網民質疑他為什麼沒有醫生，他回應說反正被咬了也是死路一條，要醫生也沒用，一般的緊急情況，其實普通人也應付得到。有沒有理，就見仁見智了。

小編也有想像過，如果有一天醒過來，發現身邊都是喪屍，作為一個香港人，應該會心想「哇，咁多喪屍，點返工呀？」