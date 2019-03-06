外國人紋中文字上身又中伏！　想紋peace、joy、love竟然變成...

近日有網民在reddit上分享，最新紋中文中伏經歷，更附上了一張有趣的中外對比圖，「在中國人眼中，我們的紋身是這樣的」，更來大批網民分享自己的爆笑中文紋身經歷。

外國網民AlphaGrayWolf在reddit論壇上發文，分享了一相片，圖中一名外國女子背後紋上了「獨立、無情、好奇、狡猾」等中文字，而且字型都是一般常見的電腦預設字體。而旁邊的華人男子就在手上寫上普通字型的「WATER」。網民在發文中表示，「這是我們的紋身，在中國人眼中的樣子」。

reddit網民一張圖說出外國人紋身的迷思。(reddit)

發文一出即登上了reddit的熱門，引來了大量網民分享關於紋中文字上身的中伏經歷，當中一名叫GiantManbat的網民表示，自己大學時上了4個個學期的中文課程，他的表姐/妹得知之後，很高興地向GiantManbat展示身上的中文紋身，上面紋著「对不起」三個字，GiantManbat問她知不知道這三個字的意思，結果她的回答令人崩潰：「那是代表和平、喜樂、愛」（Peace, Joy, Love）。

碧咸一張紋身照再次引起紋中文的風潮。(網上圖片)

GiantManbat登時無言，立即向她表示她完全誤解了紋身上的中文，真正的意思是「I'm sorry」，不過GiantManbat認為，她並不相信自己，之後GiantManbat每次看到她的時候，只好暗暗發笑。

其他外國網民表示，有些中文字特別難翻譯成正確想要的字，例如英語中的「Soul」、「honor」等，有網友立即和應，指有一位朋友希望將「honor」的中文紋上身，應該是想取其尊貴、榮耀的意思，不過卻紋了「貴」字上身，直到認識了華人朋友，才發現「貴」有另一個「昂貴」的意思，其他網友不禁笑說，「honor can come at great cost」。

有網民笑說，如果紋了「翻譯錯誤」上身就好笑。（reddit）

有聲稱自己是華人的網友，對於不少外國人在身上紋中文，表示可以理解，不過最低限度，要知道自己身上紋的是甚麼。



一起來看看外國網友的搞笑紋身吧（Hanzi Smatter）：↓↓↓