外國人紋中文字上身又中伏！　想紋peace、joy、love竟然變成...

近日有網民在reddit上分享,最新紋中文中伏經歷,更附上了一張有趣的中外對比圖,「在中國人眼中,我們的紋身是這樣的」,更來大批網民分享自己的爆笑中文紋身經歷。

外國網民AlphaGrayWolf在reddit論壇上發文,分享了一相片,圖中一名外國女子背後紋上了「獨立、無情、好奇、狡猾」等中文字,而且字型都是一般常見的電腦預設字體。而旁邊的華人男子就在手上寫上普通字型的「WATER」。網民在發文中表示,「這是我們的紋身,在中國人眼中的樣子」。

reddit網民一張圖說出外國人紋身的迷思。(reddit)

發文一出即登上了reddit的熱門,引來了大量網民分享關於紋中文字上身的中伏經歷,當中一名叫GiantManbat的網民表示,自己大學時上了4個個學期的中文課程,他的表姐/妹得知之後,很高興地向GiantManbat展示身上的中文紋身,上面紋著「对不起」三個字,GiantManbat問她知不知道這三個字的意思,結果她的回答令人崩潰:「那是代表和平、喜樂、愛」(Peace, Joy, Love)。

碧咸一張紋身照再次引起紋中文的風潮。(網上圖片)

GiantManbat登時無言,立即向她表示她完全誤解了紋身上的中文,真正的意思是「I'm sorry」,不過GiantManbat認為,她並不相信自己,之後GiantManbat每次看到她的時候,只好暗暗發笑。

其他外國網民表示,有些中文字特別難翻譯成正確想要的字,例如英語中的「Soul」、「honor」等,有網友立即和應,指有一位朋友希望將「honor」的中文紋上身,應該是想取其尊貴、榮耀的意思,不過卻紋了「貴」字上身,直到認識了華人朋友,才發現「貴」有另一個「昂貴」的意思,其他網友不禁笑說,「honor can come at great cost」。

有網民笑說,如果紋了「翻譯錯誤」上身就好笑。(reddit)

有聲稱自己是華人的網友,對於不少外國人在身上紋中文,表示可以理解,不過最低限度,要知道自己身上紋的是甚麼。



一起來看看外國網友的搞笑紋身吧(Hanzi Smatter):↓↓↓