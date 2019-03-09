姜丹尼爾叫你起身、車銀優提你帶遮！三星推出偶像錄音手機App　

不少迷妹都會把偶像的聲音設為鬧鐘的音效。最近，韓國手機製造商三星推出了一個偶像錄音手機程式，只要安裝此App，就可以聽到不同偶像的錄音，就好像他們在和你說話似的！剛剛推出的第一輪，陣容已經非常強勁，有車銀優、姜丹尼爾、朴志訓等人呢！

車銀優（左） 姜丹尼爾（右）

相信大家都用過智能手機裡面的

「人工智慧語音助理」，

例如iPhone的Siri、三星的Bixby，

它們雖然只是機械人，

但卻能說出好像真人一樣的說話，

非常有親切感。

最近，

一間發行韓流雜誌的公司The Star

與手機製造商三星合作，

推出了一個名為「celeb alarm」的手機App，

裡面有多個偶像當「智能語音助理」，

可以提供多項資訊給用家。

首輪推出的偶像已經有10個，

男偶像方面，

包括姜丹尼爾、朴志訓、李大輝、

I.M、基賢、車銀優、文彬，

女偶像方面，

有恩地、娜恩和銀河。

沒有你喜歡的偶像嗎？

不要緊！

因為發展商會陸續推出更多偶像呢！

有份參與的偶像名單

有份參與的偶像名單

小編仍為iPhone的用家，

表示只能「羨慕妒忌恨」！

因為此App暫時只能在指定型號的

三星手機上使用

（Galaxy S10e、S10、S10+）。

希望過一陣子，

也能在iPhone上推出吧！



按下面連結收聽其他偶像錄音：

https://celebalarm.com/alarm/preview