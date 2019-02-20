韓國著名偶像培訓學校爆醜聞　學生拍MV申訴：「公演費都被吞了」

首爾公演藝術高中，可說是專門打造偶像的學校，很多偶像都是這所學校出身，例如Wanna One出身的朴志訓、李大輝、BTS的柾國、EXO的KAI、世勛等。 不過近日，這間學校不斷被爆出醜聞，學生更大數學校的罪，拍成MV上載到SNS。

柾國、大輝都是畢業生

被譽為「偶像學校」



有「偶像學校」之稱的首爾公演藝術高中，

2009年開始接受新生入學，

多名偶像都是從這間學校培訓出來，

例如EXO的KAI、世勛、

BTS的柾國、

Wanna One出身的朴志訓、李大輝等等。

不少夢想當偶像的年輕人，

都非常渴望能進這所學校，

不過最近，

正在就讀的學生卻告訴大家，

現實並不是像大家想像中一樣美好。

學生把學校的罪拍成MV，上載至YouTube

學生力數學校的罪



2月17日，

這班學生在YouTube上載了

一條名為「誰是罪人，

告發首爾公演藝術高中傷害學生以及不當利益」的影片。

片段中，

學生以音樂劇的模式，

以歌聲向大眾傳遞他們的不滿。



click入去睇睇他們說了甚麼

+ 12 + 11 + 10

學生上電台申訴



一名就讀的女學生，

於上個月在電台節目上爆料，

指自己1年會表演大約10次，

但從來都沒有收過相關的出演酬勞，

而且亦被學校要求穿著超短的熱褲，

去軍部隊表演泫雅的多首歌曲，

而且表演時還需要和軍人有身體接觸。

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