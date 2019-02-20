韓國著名偶像培訓學校爆醜聞　學生拍MV申訴：「公演費都被吞了」

開罐
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首爾公演藝術高中，可說是專門打造偶像的學校，很多偶像都是這所學校出身，例如Wanna One出身的朴志訓、李大輝、BTS的柾國、EXO的KAI、世勛等。

不過近日，這間學校不斷被爆出醜聞，學生更大數學校的罪，拍成MV上載到SNS。

柾國、大輝都是畢業生

被譽為「偶像學校」

有「偶像學校」之稱的首爾公演藝術高中，
2009年開始接受新生入學，
多名偶像都是從這間學校培訓出來，
例如EXO的KAI、世勛、
BTS的柾國、
Wanna One出身的朴志訓、李大輝等等。
不少夢想當偶像的年輕人，
都非常渴望能進這所學校，
不過最近，
正在就讀的學生卻告訴大家，
現實並不是像大家想像中一樣美好。

學生把學校的罪拍成MV，上載至YouTube

學生力數學校的罪

2月17日，
這班學生在YouTube上載了
一條名為「誰是罪人，
告發首爾公演藝術高中傷害學生以及不當利益」的影片。
片段中，
學生以音樂劇的模式，
以歌聲向大眾傳遞他們的不滿。

click入去睇睇他們說了甚麼

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學生上電台申訴

一名就讀的女學生，
於上個月在電台節目上爆料，
指自己1年會表演大約10次，
但從來都沒有收過相關的出演酬勞，
而且亦被學校要求穿著超短的熱褲，
去軍部隊表演泫雅的多首歌曲，
而且表演時還需要和軍人有身體接觸。

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