世越號被翻拍成電影《生日》　導演：希望能安慰死難者家屬

撰文：李梓媛
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2014年4月，韓國檀園高中一班準畢業生原本正在高興地乘船前往濟州旅行，但所乘船隻「世越號」不幸遇上意外沉沒，令250名學生罹難。5年後，這件令全韓國人民悲痛的事件，終於被搬上大銀幕，電影定名為《生日》，將在4月於韓國上映。
故事的主角為一名在船難中去世的學生「鄭秀浩」（電影預告截圖）
2014年4月16日，
由仁川開往濟州的「世越號」，
不幸遇上意外沉沒，
250名檀園高中的師生
就此與世隔別。
事件不但令死者家屬心痛不已，
甚至可說是所有韓國人的瘡疤。
허프포스트코리아圖片
電影定名為《生日》，
故事圍繞著在船難中失去了
寶貝兒子鄭秀浩的父母，
準備在秀浩的生忌
給他舉辦生日派對。
資深演員薛耿求飾演
在慘事之後對家人懷著
抱歉之心的父親正日，
而全道嬿則飾演
非常想念兒子的母親順南。
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主演演員薜耿求表示，
失去親人這份傷痛，
必定是很難消除，
希望這部電影能成為
一個平台讓大家分擔
各位的傷痛。
而導演亦希望，
這部電影能為死難者家屬
帶來一點安慰。
薜耿求
首波預告公開後，
不少網民表示，
「光看預告已經想哭」、
「好像會太悲傷，我無法看下去」。
雖然在傳出將世越號拍成電影此消息時，
不少人曾經批評這就是「消費世越號」，
但預告一公開，
大部份網民都表示一定會去看。