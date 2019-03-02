世越號被翻拍成電影《生日》　導演：希望能安慰死難者家屬

2014年4月，韓國檀園高中一班準畢業生原本正在高興地乘船前往濟州旅行，但所乘船隻「世越號」不幸遇上意外沉沒，令250名學生罹難。5年後，這件令全韓國人民悲痛的事件，終於被搬上大銀幕，電影定名為《生日》，將在4月於韓國上映。

故事的主角為一名在船難中去世的學生「鄭秀浩」（電影預告截圖）

2014年4月16日，

由仁川開往濟州的「世越號」，

不幸遇上意外沉沒，

250名檀園高中的師生

就此與世隔別。

事件不但令死者家屬心痛不已，

甚至可說是所有韓國人的瘡疤。

허프포스트코리아圖片

電影定名為《生日》，

故事圍繞著在船難中失去了

寶貝兒子鄭秀浩的父母，

準備在秀浩的生忌

給他舉辦生日派對。

資深演員薛耿求飾演

在慘事之後對家人懷著

抱歉之心的父親正日，

而全道嬿則飾演

非常想念兒子的母親順南。

+ 6 + 5 + 4

主演演員薜耿求表示，

失去親人這份傷痛，

必定是很難消除，

希望這部電影能成為

一個平台讓大家分擔

各位的傷痛。

而導演亦希望，

這部電影能為死難者家屬

帶來一點安慰。

薜耿求

首波預告公開後，

不少網民表示，

「光看預告已經想哭」、

「好像會太悲傷，我無法看下去」。

雖然在傳出將世越號拍成電影此消息時，

不少人曾經批評這就是「消費世越號」，

但預告一公開，

大部份網民都表示一定會去看。