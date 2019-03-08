【爆笑答題】小朋友考卷答案竟揭父親祕密　網民：希望爸爸沒事

經常說小朋友思想單純，說話最可信。那麼小朋友在考卷上的答案可不可信？有網民在Facebook群組「爆廢公社」上，分享了一份小朋友在試卷上的答案，竟然揭開了父親搞外遇的秘密！難怪開帖的網民附上說明：「真正的爆料公社在孩子的考卷上啊啊啊啊啊啊」，並吸引了一眾網民討論及轉載。

一份考卷，居然包含著爸爸的祕密。（爆廢公社截圖）

試題的題目是要「完成句子」，並提示答題者「請就自己的經驗與想像去發揮」。於是小朋友便在第一題「父親再三囑咐我」下寫上「叫我不要和媽媽講他外遇」、在第三題「這幾年來，父親……」下寫上「都和別人亂來」。

到底小朋友這些答案是「經驗」還是「想像」，大家都無辦法知道了。但一眾網民對答案中的「爸爸」就深表同情，表示「第一次看到發考卷是爸爸被打的」。又有網民表示這些事用「打應該無法解決問題」。其他網民就提供事後方案，包括「回到家一定還是要親自檢查孩子的功課」、「要給孩子錢封口費」。



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其實一直以來，網上都不斷有人分享不同的爆笑學生答案。現在就來重溫一下吧！

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除了華文世界外，英語世界都有很多創意答案，證明小孩子無分種族國籍，「創作力量同幻想」，都嚇到大家呵呵大笑。

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