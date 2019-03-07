少女感嘆父親強權下未能保護媽媽　「為何我是女的」

不少人都曾想像如果自己成為另一性別的話，生活會變得怎樣。 一位女生在Facebook專頁「名校Secrets」中發文，指自己希望成為男生，不是僅僅想要體驗，而是希望能夠有足夠的力量保護母親。

（《致美麗的你》劇照）

（Facebook截圖）

如果我係男仔，起碼有能力去保護媽媽。

不少人都曾想像如果自己成為另一性別的話，生活會變得怎樣。一位女生在「名校Secrets」中發文，指自己希望成為男生，不是僅僅想要體驗，而是希望能保護母親。她表示自己未有能力反抗父親的強權，更成為母親不放心離婚的原因，覺得十分無助而又痛心。貼文上載後未足一天，已引來大量網民留言發表意見，不少網民更主動向事主提供建議。

女事主在家裡負責家務，但沒有得到一聲道謝，反而總是被爸爸責罵。（《先熱情地打掃吧》劇照）

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這位女生經常在家中幫忙做家務，她表示真的從來沒有介意過，因為知道爸爸外出賺錢養家也十分辛苦，不介意分擔家務，唯一介意的是爸爸從來不會講「唔該」，更常常責罵她，哪天不被責罵已算幸運。

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她更提出事例，指自己只是因為有其他家務在身，一時大意忘記將父親的衣服放進衣櫃，就已經被父親以「超差語氣」責罵一輪，指事主「無手尾」。

爸爸不時會想向母親行使暴力，發文的女生未能保護媽媽而覺得無助。（gettyimages）

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事主指父親更不時意圖以暴力對待她的母親，每當此時，事主都會十分無助，覺得自己是因為女生的身份，才不夠力量與父親抗衡，無法保護母親。貼文下不少網民留言，大部份網民指「力量與性別並無直接關係」、「內心的堅強才是真正的強」。當中有網民覺得不能單憑一面之詞就下定論，亦有熱心網民向她提供建議。

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