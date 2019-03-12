勝利退出娛樂圈　盤點10名曾捲入性醜聞而人氣大跌韓星

萬人迷Bigbang出身的勝利，近日捲入一連串性與毒品有關醜聞，雖然案件尚在調查中，但他為免影響Bigbang和YG的聲譽，日前宣佈退出娛樂圈。 除了勝利之外，不少韓國藝人都曾捲入性醜聞，部份即使最終無法證實確有其事，甚至已洗脫嫌疑，但連串負面新聞和評論，已大大打擊他們的前途。

勝利（左） 鄭俊英（右）（news1、10asia圖片）

【1】勝利



自從今年年頭，

勝利有份投資的夜店Burning Sun

被爆出暴力事件後，

勝利的醜聞好像沒有平息過，

其後更被指參與販毒、性買賣等罪行。

雖然他早前計劃放棄以「義警」身分入伍，

欲以現役身分提早入伍，

但沒多久就被警方以「性買賣疑犯」之名

邀請接受調查，

最終於3月11日宣佈退出娛樂圈。

【2】鄭俊英



根據韓國電視台SBS的新聞報道，

歌手鄭俊英多次在有勝利的聊天室內

分享自己偷拍的性愛影片，

當中他更說

「在葬禮上（和某人）發生了關係」，

簡直令人髮指！

其實早在2016年，

他已經有一次前科，

曾經被前女友告他偷拍性愛影片。

【3】金賢重



韓流始祖組合之一的SS501出身、

憑著電視劇《花樣男子》

「尹智厚」一角爆紅的金賢重，

於2014年開始

不斷被爆出暴打前女友、

不認孩子等醜聞。

雖然後來證實前女友所生的孩子

不屬於金賢重，

而且不少傳聞都是她無中無有、

刻意抹黑金賢重，

但在打官司的兩年間，

金賢重的人氣已經大不如前，

甚至連他媽媽也多次企圖輕生。

【4】朴有天



東方神起出身、

後來另組JYJ的朴有天，

於2016年捲入一連串的性醜聞。

多名女生指朴有天性侵

並對他提出起訴。

事件纏繞他接近兩年，

雖然最終洗脫罪名，

但已經人氣不再。

【5】李曙原



曾經被稱為「宋仲基、

朴寶劍接班人」的李曙原，

去年5月被爆出涉嫌性騷擾

及以利器威脅他人進行性行為。

當時他馬上從

綜藝《Music Bank》

和電視劇《想停止的瞬間》下車。

他現時正在服兵役，

案件還未有最終判決。

【6】朴施厚



原本是當紅小生的朴施厚，

於2013年被一名當時22歲的練習生

控告他性侵及強姦。

雖然其後女方撤銷對他的控告，

不過往後的兩年間

也沒有人敢請朴施厚拍戲，

直至2017年，

他再憑著電視劇

《我的黃金光輝人生》

而「鹹魚翻生」。

【7】李炳憲



2013年，

李炳憲與女演員李珉廷結婚，

原本一直都被視為圈中的模範夫妻。

但結婚一年後，

兩名女星卻被爆出

持著和他有「親密關係」

而向他勒索50億韓圜的事。

雖然事件中李炳憲才是受害者，

但他「好男人」的形象已經盡失。

「桃色事件」被爆出後，

雖然太太多次表示已原諒他，

但他的事業不多不少也受到影響。

【8】（故）趙敏基



資深演員趙敏基，

去年被爆出性騷擾多名女大學生，

其後似乎因為內疚及

抵受不住輿論壓力，

自殺身亡。

他留下了一份長達六頁的遺書，

承認了自己的過錯。

（故）趙敏基

【9】吳達秀



曾經在《與神同行》飾演

地獄判官的吳達秀，

去年亦在「#metoo」行動中，

被一名演員公開指責他性騷擾。

吳達秀

【10】曹在顯



資深演員曹在顯，

亦於去年被爆出多次

在片場對女工作人員強暴，

他事後亦承認了自己的過錯，

稱「會帶著反省的心活下去」。